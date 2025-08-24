Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην παραλία της Χαλκίδας, όπου τέσσερις άντρες συνελήφθησαν από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, μετά από μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος τους από μία 33χρονη.

Οι συλληφθέντες είναι Έλληνες, ηλικίας 45, 22, 19 και 18 ετών και κατηγορούνται για παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα, για συναυτουργία, σωματική βλάβη και εξύβριση. Σύμφωνα με το evima.gr, οι κατηγορίες σχετίζονται επίσης με διατάξεις του Νόμου 3500/2006, που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία και την απειλή. Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα, οι τέσσερις άνδρες φέρονται να εμπλέκονται σε σοβαρό επεισόδιο, κατά το οποίο διαπράχθηκαν πράξεις βίας εις βάρος της 33χρονης.

Η υπόθεση εξετάζεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες.