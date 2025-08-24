Αυξημένη κίνηση παρατηρείται σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, με σημαντικές καθυστερήσεις στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, κυρίως στην επιστροφή προς την Αθήνα.

Οι ουρές προκαλούνται καθώς αρκετοί από τους αδειούχους του Αυγούστου επιστρέφουν. Οι οδηγοί καλό θα είναι να σχεδιάσουν τη διαδρομή τους εκ των προτέρων και να ενημερώνονται για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο.

Για όσους κινούνται προς Αθήνα, συνιστώνται εναλλακτικές διαδρομές μέσω Πατρών–Αθηνών ή Λαυρίου–Αθηνών, ανάλογα με τον προορισμό, ώστε να αποφευχθεί η καθυστέρηση στην Κακιά Σκάλα. Επιπλέον, οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων και να διατηρούν ασφαλή απόσταση για την αποφυγή ατυχημάτων.

Μείνετε ενημερωμένοι για την κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και των εφαρμογών κυκλοφορίας για την πιο ασφαλή και γρήγορη επιστροφή σας.