Η προσοχή των διεθνών αγορών στρέφεται αυτή την εβδομάδα σε δύο κρίσιμες ομάδες δεικτών που αναμένεται να προσφέρουν σαφή εικόνα για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας στο προσεχές εξάμηνο: τους δείκτες εμπιστοσύνης επιχειρήσεων και καταναλωτών, με ιδιαίτερο βάρος σε Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο ευρωπαϊκό σκέλος, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον δείκτη Ifo επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία, ο οποίος θα ανακοινωθεί αύριο, Δευτέρα (25/8), και αφορά τις προσδοκίες για τον μήνα Αύγουστο. Ο δείκτης αυτός θεωρείται από τους σημαντικότερους πρόδρομους οικονομικούς δείκτες για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, καθώς αντανακλά την ψυχολογία και τις προθέσεις των επιχειρήσεων σε τομείς-κλειδιά της παραγωγής, των υπηρεσιών, του εμπορίου και της κατασκευής.

Από τις αρχές του 2025, ο Ifo έχει δείξει τάσεις ήπιας ανάκαμψης, υποδεικνύοντας μια προσεκτική βελτίωση του κλίματος στον επιχειρηματικό τομέα. Ωστόσο, η γενικότερη εικόνα παραμένει εύθραυστη, λόγω των διαδοχικών πιέσεων που έχουν ασκηθεί τόσο από τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όσο και από τις συνεχιζόμενες γεωοικονομικές αναταράξεις. Ο πληθωρισμός, αν και έχει υποχωρήσει από τα ιστορικά υψηλά του προηγούμενου έτους, συνεχίζει να δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, ενώ η ασθενής ζήτηση σε βασικές αγορές, όπως η Κίνα, προσθέτει επιπλέον επιβαρυντικούς παράγοντες.

Στο θετικότερο σκέλος, η πρόσφατη σταθεροποίηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται να δημιουργεί ένα πιο σαφές πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά τα δασμολογικά μέτρα και την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτή η νέα «ισορροπία» επιτρέπει σε πολλές γερμανικές επιχειρήσεις να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τις μεσοπρόθεσμες στρατηγικές τους, κάτι που ενδέχεται να αποτυπωθεί και σε μια συγκρατημένα θετική μεταβολή του δείκτη Ifo.

Παρά τις θετικές ενδείξεις, η αβεβαιότητα παραμένει κυρίαρχο στοιχείο του οικονομικού περιβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να κινούνται με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παράγοντες όπως η επιβράδυνση της βιομηχανικής παραγωγής, η μειωμένη κατανάλωση στην εγχώρια αγορά και η αργή ανάκαμψη του επενδυτικού κύκλου. Ειδικότερα για τη Γερμανία, η οποία παραδοσιακά στηρίζεται σε εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικής παραγωγής, οι διεθνείς συνθήκες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την πορεία της εμπιστοσύνης.

Η ανακοίνωση του Ifo, επομένως, δεν αναμένεται μόνο ως στατιστικό γεγονός, αλλά ως μια κρίσιμη ένδειξη για το πώς οι ίδιες οι επιχειρήσεις «βλέπουν» το μέλλον. Θα λειτουργήσει και ως βαρόμετρο για τις μελλοντικές κινήσεις τόσο των επενδυτών όσο και των κεντρικών τραπεζών, καθώς θα βοηθήσει στη διαμόρφωση προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας το υπόλοιπο του έτους. Αντίστροφη μέτρηση…