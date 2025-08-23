Τον δρόμο προς τον… σοσιαλισμό ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα τουλάχιστον με τους υπερσυντηρητικούς Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι επιτίθενται στο Αμερικανό πρόεδρο για την εξαγορά από την κυβέρνηση του 10% των μετοχών της εταιρείας τεχνολογίας Intel, η μετοχή της οποίας «βούλιαζε» τον τελευταίο καιρό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησαν μερίδιο 10% στην εταιρεία κατασκευής τσιπ Intel, στο πλαίσιο συμφωνίας που διαπραγματεύτηκαν ο ίδιος και ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ. Όταν δε ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, γιατί κανένας άλλος πρόεδρος δεν το έκανε αυτό, ο Τραμπ απάντησε «επειδή μας διοικούσαν ηλίθιοι άνθρωποι!».

Οι Ρεπουμπλικανοί που αντιτίθενται στον Ντόναλντ Τραμπ, έγραψαν στο Χ: «Καθαρός σοσιαλισμός. Κι όμως, ούτε ένας Ρεπουμπλικάνος στο Κογκρέσο δεν θα τολμήσει να επικρίνει τον αγαπητό ηγέτη Τραμπ. Ντροπή».