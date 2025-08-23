Δείπνο παρέθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος στα μέλη των Εθνικών ομάδων πόλο γυναικών και ανδρών, που γέμισαν τη χώρα με υπερηφάνεια αυτό το καλοκαίρι, με τις σπουδαίες επιτυχίες τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Κούβελος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος είναι μεγάλος υποστηρικτής της ΕΟΕ, θα προσφέρει πριμ 200.000 ευρώ στις δύο ομάδες – 100.000 ευρώ στην καθεμία – ως επιβράβευση για τις επιτυχίες τους. Το πριμ θα μοιραστεί ανάμεσα σε αθλητές, αθλήτριες, προπονητές και το επιτελείο κάθε ομάδας. «Το χάλκινο μετάλλιο των ανδρών είναι για εμάς σαν χρυσό», τόνισε ο κ. Κούβελος, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την προσφορά.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ ευχαρίστησε επίσης τις ομάδες για τις επιτυχίες τους και σημείωσε: «Μας κάνατε υπερήφανους και σηκώσατε ψηλά την ελληνική σημαία. Η ΕΟΕ θα είναι πάντα στο πλευρό σας στον δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες».

Από την πλευρά της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο Πρόεδρος Κυριάκος Γιαννόπουλος ευχαρίστησε για το πριμ, τα δώρα και την υποδοχή, ενώ παρόντες ήταν επίσης ο Α’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Αφρουδάκης και ο έφορος του πόλο Γρηγόρης Δέδες.

Την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών εκπροσώπησαν ο προπονητής Χάρης Παυλίδης, η αρχηγός Ελευθερία Πλευρίτου και οι πολίστριες Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Βάσω Πλευρίτου, Μαρία Πάτρα, Σοφία Τορνάρου και Νεφέλη Κρασσά. Στο δείπνο συμμετείχε επίσης ο Αρχηγός Αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028, Πέτρος Συναδινός, ο οποίος συνεχάρη όλα τα μέλη των ομάδων.