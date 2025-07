Χρυσή στέφθηκε η Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών στη Σιγκαπούρη. Η Εθνική μας «βύθισε» στον τελικό την Ουγγαρία με σκορ 12-9 και κατέκτησε την πρώτη θέση του Παγκόσμιου Πρωτάθλημας Υγρού Στίβου, 2025.

H Εθνική μας προηγήθηκε πολύ νωρίς με την Τριχά να ευστοχεί σε πέναλτι. Με την Ριμπάνσκα η Ουγγαρία ισοφάρισε σε 1-1 στα μισά του πρώτο οκταλέπτου. Η Ξενάκη έδωσε εκ νέου το προβάδισμα με πέναλτι και η Πλευρίτου ένα λεπτό αργότερα ανέβασε την διαφορά στα δύο γκολ. Η πολύ καλή άμυνα της Ελλάδας περιόρισε την Ουγγαρία με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται με σκορ 3-1.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Εθνική μας συνέχισε με το ίδιο πρόσωπο στην επίθεση. Η Τριχά σκόραρε ξανά και η Πλαυρίτου με δυνατό σουτ απο μακριά ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 5-1. Η Ουγγαρία «έβγαλε» αντίδραση, σκόραρε τρία γκολ αλλά δέχτηκε επίσης τρία, δύο ακόμα από την Ξενάκη και ένα γκολ με πέναλτι από την Μαυροκεφαλιτάκη, με το ημίχρονο να «βρίσκει» την Ελλάδα μπροστά 8-4.

Το επιμέρους σκορ της τρίτης περιόδου, έληξε ισόπαλο 2-2, με την υπέρ διαφορά της ομάδας του Χάρη Παυλίδη να διατηρείται στα 4 τέρματα (10-6). Μεγάλη πρωταγωνίστρια, η Ιωάννα Σταματοπούλου. Η Ελληνίδα γκολκίπερ με μεγάλες αποκρούσεις, κράτησε όρθια την Εθνική. Η Σάντα, σκόραρε με buzzer-beater από το κέντρο, διαμόρφωσε το 10-6, στο ίσως σημαντικότερο γκολ της αναμέτρησης.

Στα τελευταία λεπτά, η Ελλάδα «χτύπησε» στην κόντρα. Σε γκολ, επίδειξη της ομαδικότητας, Σάντα και Τριχά, «εκρόξευσαν» την διαφορά στο +6 (12-6). Το μόνο που κατάφεραν οι Μαγυάρες, ήταν να μειώσουν στο τελικό 12-9.

