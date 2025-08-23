Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στους Παξούς από την τραγωδία με το μόλις 4 ετών κοριτσάκι που πνίγηκε σε πισίνα βίλας.

Η μικρή έφυγε από το σπίτι της χωρίς να το αντιληφθούν οι γονείς της και ο παππούς της, περπάτησε μια απόσταση περίπου 300 μέτρων, μπήκε στη βίλα και το κακό έγινε. Tραγική ειρωνία, το άτυχο κορίτσι σε τέσσερις ημέρες θα γιόρταζε τα γενέθλιά του. Συντετριμμένοι οι γονείς και ο παππούς της μικρής, πέρασαν το πρωί του Σαββάτου 23 Αυγούστου την πόρτα του εισαγγελέα, ο οποίος τους απήγγειλε κατηγορία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν τη Δευτέρα25 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που εξαφανίστηκε η 4χρονη, η μητέρα της ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά, ενώ ο πατέρας και ο παππούς της κοιμούνταν.

«Η Αμέλια έπαιζε με την κούκλα και το κουβαδάκι της στην είσοδο του σπιτιού»

Όλα έγιναν σε δύο λεπτά, λέει σοκαρισμένος ένας θείος του άτυχου κοριτσιού. «Ήταν η κακιά στιγμή. Όλα έγιναν σε ένα με δύο λεπτά. Ο μπαμπάς και ο παππούς της κοιμόταν. Η μικρούλα έπαιζε με το κουβαδάκι της και την κούκλα της στην είσοδο του σπιτιού», λέει ο θείος. Η Αμέλια έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή του Λόγγου γύρω στις 3:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Αυγούστου.

Περπάτησε πάνω από 300 μέτρα και έφθασε στη βίλα που είχε δύο πισίνες, μία κανονική και μία παιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισε να παίζει και ξαφνικά, άγνωστο πώς, βρέθηκε στο νερό της μεγάλης πισίνας. Στη βίλα εκείνη την ώρα και συγκεκριμένα στον χώρο της πισίνας δεν ήταν κανείς. Όλη η γειτονιά έψαχνε να βρει την 4χρονη και τελικά τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της περίπου μία ώρα αργότερα κάποιος μάγειρας που δουλεύει στη βίλα.

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην έρευνα και ο γιατρός από το Κέντρο Υγείας έδωσαν μάχη για να κρατήσουν το κοριτσάκι στη ζωή. Της έκαναν ΚΑΡΠΑ, όμως η μικρούλα δεν τα κατάφερε.

Συγκλονίζει το τατουάζ του πατέρα της

Τραγική ειρωνεία, η μικρή Αμέλια θα γιόρταζε σε τέσσερις ημέρες, στις 26 Αυγούστου, τα γενέθλιά της. O πατέρας της όταν γεννήθηκε το κοριτσάκι, έκανε ένα τατουάζ με την ημερομηνία και την ώρα της γέννησης της κόρης του, 26 Αυγούστου του 2021 και στο ρολόι οι δείκτες δείχνουν 9:50.

Στο τατουάζ φαίνεται το χέρι του που κρατάει το δικό της και το όνομα του άτυχου κοριτσιού, Αμέλια.