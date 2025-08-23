Κριός:

Σήμερα θα χρειαστεί να συζητήσετε με έναν απαιτητικό φίλο, γεγονός που ενδέχεται να σας ταλαιπωρήσει. Παρότι θα μιλήσετε ανοιχτά για τη ζωή σας και τις κοινές σας προοπτικές, ό,τι κι αν κάνετε, εκείνος φαίνεται πως δεν θα ικανοποιηθεί εύκολα.

Ταύρος:

Η εργασία σας δεν σταματά ούτε το Σαββατοκύριακο – θα ολοκληρώσετε σημαντικές υποχρεώσεις, ενώ ο μικρότερος αδερφός σας θα ζητήσει τη συνδρομή σας στις δικές του δυσκολίες. Το απόγευμα, ίσως ο εργοδότης σας επικοινωνήσει για να σας ζητήσει μία προσωπική εξυπηρέτηση.

Δίδυμοι:

Σήμερα, θα δοκιμαστεί η αγάπη ανάμεσα σε εσάς και τον σύντροφό σας. Εκείνος σας έχει ετοιμάσει μια μεγάλη “έκπληξη”, που θα σας φέρει χαμόγελο στα χείλη. Μην παραλείψετε να εκφράσετε την ευγνωμοσύνη σας και να ανταποδώσετε τη χειρονομία.

Καρκίνος:

Θα αμφιβάλλετε για την ειλικρίνεια του συζύγου ή του συντρόφου σας, εντοπίζοντας θερμά μηνύματα προς τρίτο πρόσωπο. Προτού προχωρήσετε σε συγκρούσεις, εξετάστε προσεκτικά τα γεγονότα – ίσως τα φαινόμενα να απατούν και όχι ο σύντροφός σας.

Λέων:

Η μέρα χαρακτηρίζεται από έντονη φιλοδοξία. Αποφασίζετε πως δεν χρειάζεστε τη βοήθεια άλλων και έτσι επιλέγετε να κινηθείτε ανεξάρτητα στην εκτέλεση των δύσκολων projects που σας έχουν ανατεθεί.

Παρθένος:

Ένα νέο πρόσωπο στο επαγγελματικό σας περιβάλλον θα σας φέρει σε δύσκολη θέση. Θα νιώσετε σύγχυση, ειδικά αν διαπιστώσετε πως αυτός ο άνθρωπος απέκτησε θέση εξουσίας λόγω προστασίας από κοινό γνωστό – ακόμα κι αν δεν το αξίζει αντικειμενικά. Προτείνεται να κινηθείτε με λεπτότητα, αποφεύγοντας βιαστικά συμπεράσματα.

Ζυγός:

Η σημερινή μέρα προβλέπεται ιδιαίτερα επιτυχημένη για εσάς. Ό,τι αποφασίσετε να διεκδικήσετε, θα το πετύχετε. Επιπλέον, σε κάποια ομαδική δραστηριότητα, θα ανακοινωθεί η ένταξή σας σε βασικό ρόλο, προσφέροντάς σας την ευκαιρία να ξεδιπλώσετε τα ταλέντα σας. Αδράξτε την προοπτική αυτή!

Σκορπιός:

Υποτιμάτε τον εαυτό σας, γεγονός που μπορεί να σας κάνει να χάσετε μία καλή ευκαιρία στον εργασιακό τομέα. Μην απορρίψετε προτάσεις και μην δικαιολογείτε τις αναστολές σας με τη “έλλειψη γνώσεων”, καθώς μπορείτε να ανταπεξέλθετε με λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Τοξότης:

Μια σημαντική αγορά που σχεδιάζατε εδώ και χρόνια γίνεται πραγματικότητα. Ενδέχεται να δανειστείτε χρήματα για να αποκτήσετε ένα αντικείμενο ή να προσφέρετε ένα πολύτιμο δώρο σε κάποιον αγαπημένο φίλο, με τη δέσμευση να τον αποπληρώσετε σύντομα.

Αιγόκερως:

Σήμερα, η δύναμή σας ως άτομο θα δοκιμαστεί. Έχετε ενθουσιασμό χάρη στα λόγια τρίτων, όμως κινδυνεύετε να προχωρήσετε σε λανθασμένες επενδύσεις. Μελετήστε προσεκτικά τους όρους κάθε συμφωνίας πριν τοποθετήσετε τα χρήματά σας.

Υδροχόος:

Θα δυσκολευτείτε να κατανοήσετε τις αντιδράσεις των γύρω σας και αυτό μπορεί να επηρεάσει ένα εργασιακό ζήτημα. Εάν αισθάνεστε “χαμένοι”, μη διστάσετε να ζητήσετε διευκρινίσεις για να αποφύγετε παρεξηγήσεις.

Ιχθύες:

Μπορείτε να βασιστείτε απόλυτα στην αλληλεγγύη του φιλικού σας κύκλου. Ένας καλός φίλος θα σταθεί στο πλευρό σας σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, προσφέροντάς σας σημαντική υποστήριξη. Η σχέση αμοιβαίας βοήθειας που έχετε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα τώρα αποδίδει καρπούς.