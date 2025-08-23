Μια εντυπωσιακή και αμφιλεγόμενη υπόθεση έρχεται ξανά στο προσκήνιο από τον διάσημο φυσικό του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Άβι Λεμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι το μυστηριώδες διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS θα μπορούσε να είναι ένα διαστημόπλοιο που κινείται με πυρηνική ενέργεια.

Το αντικείμενο εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο από τηλεσκόπιο του δικτύου ATLAS στη Χιλή, και είναι μόλις το τρίτο γνωστό διαστρικό σώμα που έχει περάσει μέσα από το ηλιακό μας σύστημα. Ενώ η NASA το έχει χαρακτηρίσει ως κομήτη, ο Λεμπ επισημαίνει ένα παράξενο χαρακτηριστικό που εντοπίστηκε σε εικόνες: η λάμψη εμφανίζεται μπροστά από το αντικείμενο, όχι πίσω του όπως συμβαίνει με τους γνωστούς κομήτες.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του, ο Λεμπ υποστηρίζει πως η φωτεινότητα του αντικειμένου δεν μπορεί να εξηγηθεί με την αντανάκλαση του ηλιακού φωτός ή με κλασική εκτόξευση αερίων, όπως συμβαίνει με τους κομήτες. «Ίσως το 3I/ATLAS να παράγει το δικό του φως, πιθανώς μέσω πυρηνικής ενέργειας», έγραψε.

Αναφέρει ακόμη την πιθανότητα το αντικείμενο να είναι ένα τεχνολογικό σκάφος που συλλέγει σκόνη από το διάστημα, την οποία εκπέμπει τώρα καθώς διασχίζει το ηλιακό μας σύστημα. Αν και δεν ισχυρίζεται κατηγορηματικά ότι πρόκειται για εξωγήινη τεχνολογία, σημειώνει πως, εφόσον δεν ισχύουν τα γνωστά φυσικά μοντέλα, «το μόνο εναλλακτικό σενάριο είναι το τεχνολογικό — κάτι που απαιτεί περισσότερα στοιχεία για να επιβεβαιωθεί».

Το 3I/ATLAS έχει εκτιμώμενη διάμετρο περίπου 20 χιλιομέτρων, δηλαδή μεγαλύτερη από το Μανχάταν. Η πορεία του επίσης δημιουργεί ερωτήματα. Σύμφωνα με τον Λεμπ, η ευθυγράμμισή του με τις τροχιές των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος είναι εξαιρετικά σπάνια, με πιθανότητα 1 στις 500. Επιπλέον, αναμένεται να περάσει πολύ κοντά από τον Άρη, την Αφροδίτη και τον Δία, κάτι που στατιστικά συμβαίνει μόλις σε μία περίπτωση στις 20.000.

Η NASA προβλέπει ότι το αντικείμενο θα πλησιάσει περισσότερο τον Ήλιο στις 30 Οκτωβρίου, σε απόσταση περίπου 210 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

«Αν αποδειχθεί ότι είναι τεχνολογικό, η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Λεμπ. «Το ερώτημα είναι πώς θα επιλέξουμε να αντιδράσουμε».

Ο Λεμπ, γνωστός για τις τολμηρές του θεωρίες γύρω από την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, είχε επίσης προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον όταν πρότεινε πως το πρώτο διαστρικό αντικείμενο που παρατηρήθηκε ποτέ, το Oumuamua το 2017, θα μπορούσε να ήταν τεχνητό. Τώρα, με το 3I/ATLAS, η συζήτηση αναζωπυρώνεται και ίσως να μην είναι πια επιστημονική φαντασία.