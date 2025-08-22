Την παραίτησή του υπέβαλε, το βράδυ της Πέμπτης, ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Κασπάρ Φέλντκαμπ, ύστερα από μια άνευ αποτελέσματος συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο σχετικά με την επιβολή πιθανών κυρώσεων εις βάρος του Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ANP.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «παρατηρώ ότι δεν είμαι σε θέση να λάβω σημαντικά επιπρόσθετα μέτρα» για να ασκηθούν πιέσεις στο Ισραήλ, γεγονός που καθόρισε την απόφασή του να αποχωρήσει από τη θέση του.

Την περασμένη Πέμπτη, ο Φέλντκαμπ είχε δηλώσει δημόσια την πρόθεσή του να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα σε βάρος του Ισραήλ, ενώ νωρίτερα, τον Ιούλιο, είχε χαρακτηρίσει ως «ανεπιθύμητα πρόσωπα» στην Ολλανδία τους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Διαφωνίες σχετικά με τις κυρώσεις κατά του Ισραήλ

Η Ολλανδία ανήκει στα 21 κράτη που υπέγραψαν κοινή διακήρυξη την Πέμπτη, με την οποία χαρακτηρίζουν «απαράδεκτο και αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το νέο σχέδιο εποικισμού της Δυτικής Όχθης που προωθεί το Ισραήλ. Παρ’ όλα αυτά, τα μέτρα που πρότεινε ο Φέλντκαμπ, όπως ο ίδιος επισημαίνει, «συζητήθηκαν σοβαρά» αλλά αντιμετώπισαν ισχυρή αντίδραση σε διαδοχικές συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου.

Ήδη υπό παραίτηση λόγω της πτώσης της κυβέρνησης από τις 3 Ιουνίου, ο Φέλντκαμπ αποφάσισε να αποσυρθεί εξ ολοκλήρου, κρίνοντας ότι δεν θα έχει την ικανότητα να ασκεί τα καθήκοντά του τους επόμενους μήνες. Όπως ο ίδιος τόνισε, «δεν θα μπορώ να ενεργώ ως υπουργός Εξωτερικών τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια».

Σε υπηρεσιακό καθεστώς η ολλανδική κυβέρνηση

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντικ Σχοφ παραμένει σε υπηρεσιακή λειτουργία μέχρι τη διεξαγωγή των επόμενων εκλογών, που έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου.