Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε χθες επίσκεψη σε στρατιωτικούς και αστυνομικούς που ανέλαβαν δράση στην Ουάσιγκτον, υπό τις εντολές του, για την ενίσχυση της δημόσιας τάξης. Στο πλαίσιο αυτό, ενημέρωσε τα στελέχη ότι η αστυνομική επιχείρηση για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα – μια κίνηση που προκαλεί δριμείες επικρίσεις από την αντιπολίτευση – θα διαρκέσει «κάποιο χρονικό διάστημα».

«Θα κάνουμε (την πόλη) ασφαλή, και κατόπιν θα πάμε αλλού, όμως θα μείνουμε εδώ κάποιο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να γίνει απολύτως τέλεια», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο το κέντρο της αστυνομίας των εθνικών πάρκων στο προάστιο Ανακόστια.

Στη διάρκεια της επίσκεψης, ο Τραμπ είχε στο πλευρό του στελέχη από μια σειρά υπηρεσιών: τοπική και ομοσπονδιακή αστυνομία, καθώς και μέλη της Εθνοφρουράς, που έχουν επιστρατευτεί για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάγκη επέμβασης προκύπτει από το γεγονός ότι η κατάσταση είναι «εκτός ελέγχου», ισχυρισμός που διαψεύδεται από τις τοπικές αρχές.

Αντιδράσεις και συνέχεια της επιχείρησης στην Ουάσιγκτον

Παρ’ ότι ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος είχε ανακοινώσει ότι θα συμμετείχε και σε περιπολία, τελικά περιορίστηκε σε μια σύντομη παρουσία και στη διανομή πίτσας και χάμπουργκερ στα μέλη των σωμάτων ασφαλείας. Αμέσως μετά, επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ύστερα από ολιγόλεπτη ομιλία.

Με τον γνωστό του «υπερβολικό τόνο», ο Τραμπ δήλωσε πως «ποτέ δεν είχα δεχτεί τόσα τηλεφωνήματα» από πολίτες που τον ευχαριστούν για την αποστολή στρατού, προσθέτοντας ότι μίλησε με ανθρώπους που δεν είχαν τολμήσει να βγουν για φαγητό για «τέσσερα χρόνια».

Επιπλέον, ανακοίνωσε σχέδια για ανακαίνιση των πάρκων της πόλης. «Ξέρω πολύ καλά ό,τι αφορά το γρασίδι, γιατί έχω γήπεδα γκολφ σχεδόν παντού. Ξέρω περισσότερα για το γρασίδι από οποιονδήποτε», τόνισε χαρακτηριστικά, κάνοντας άλλη μια χαρακτηριστική παρέμβαση εκτός θέματος που τον χαρακτηρίζει.

Μάλιστα, συνέχισε: «Ξέρετε ότι το γρασίδι έχει ζωή; Το γρασίδι έχει ζωή κι εσείς έχετε ζωή», επιβεβαιώνοντας τη συνήθειά του για παράδοξες τοποθετήσεις μπροστά σε κάμερες και μικρόφωνα.

Η στρατηγική της επιβολής τάξης και οι πολιτικές διαστάσεις

Η ανακοίνωση του Τραμπ στις 11 Αυγούστου, ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο της επιβολής της τάξης στην Ουάσιγκτον προκειμένου να «καθαρίσει» την πόλη, προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, ειδικά αφού τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν τη μείωση της εγκληματικότητας στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και δεκαετίες.

Η επιλογή του Τραμπ να κινητοποιήσει στρατιωτικές δυνάμεις αναζωπύρωσε τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί διολίσθησης σε αυταρχικές πρακτικές. Οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν διεύρυνση της παρέμβασης στο έργο των τοπικών αρχών, αψηφώντας συχνά τις ενστάσεις τους.

Ανάλογες κινήσεις είχαν σημειωθεί και τον Ιούνιο, όταν ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διέταξε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια, παρά την αντίθεση του Δημοκρατικού κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ. Εκεί, στόχος ήταν η αποκατάσταση της τάξης στο Λος Άντζελες μετά από επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά των επιχειρήσεων-σκούπα της ομοσπονδιακής αστυνομίας για τη σύλληψη μεταναστών, ενέργεια που προκάλεσε περαιτέρω αντιπαραθέσεις όσον αφορά τον ρόλο των ομοσπονδιακών δυνάμεων σε τοπικό επίπεδο.