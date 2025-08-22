Η ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης έμεινε αήττητη στα φετινά ευρωπαϊκά της παιχνίδια και πήρε ένα αποτέλεσμα που της δίνει τη δυνατότητα στη Νέα Φιλαδέλφεια την ερχόμενη Πέμπτη να «σφραγίσει» το ευρωπαϊκό της «εισιτήριο» και να επιστρέψει σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από το περσινό της κάζο.

Αν χάρηκα για κάτι περισσότερο το βράδυ της Πέμπτης, ήταν η συγκλονιστική εμφάνιση του Στρακόσα. Τον Θωμά τον γνώρισα πέρσι, όταν αποκτήθηκε από την ΑΕΚ και ήμουν στην ΠΑΕ. Έζησα live εκείνο το εφιαλτικό βράδυ στην Αρμενία με το γκολ από τον αντίπαλο γκολκίπερ που μπήκε κυρίως λόγω του αέρα και του γκελ που έκανε η μπάλα. Το χειρότερο όμως δεν ήταν αυτό. Ήταν οι «ευχές» και οι κατάρες που ακολούθησαν μετά τόσο στο προσωπικό του προφίλ όσο και στα social της ΑΕΚ.

Αυτός ήταν ο λόγος που είχα ενημερώσει τότε τον ιδιοκτήτη Μάριο Ηλιόπουλο και είχαν κλειδώσει τα σχόλια μετά την ήττα από τη Νόα. Όχι ότι δεν μπορούσε ο οργανισμός να διαχειριστεί την ήττα που ήταν σοκαριστική. Η… σκατοψυχιά ήταν ο λόγος. Καταλαβαίνω και την πίκρα και τον θυμό. Δεν θα δικαιολογήσω όμως με τίποτα αυτό που συνέβη. Ο Θωμάς άκουσε πολλά κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν. Εννοείται πως έκανε και λάθη. Ποιος δεν κάνει στο ποδόσφαιρο; Απλά αυτά των επιθετικών που χάνουν το γκολ μένουν λιγότερο, αυτά των μέσων περίπου το ίδιο, αυτά των αμυντικών περισσότερο και αυτά των γκολκίπερ αφήνουν «κηλίδα».

Το βράδυ της Πέμπτης στις Βρυξέλλες, ο Στρακόσα πήρε το αίμα του πίσω. Μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα από το γύρισμα του Μουκουντί βάζει το πόδι του και αποσοβεί το 1-0. Στο 3’ κάνει σωτήρια επέμβαση στο σουτ του Ουέρτα. Στο 8’ κάνει τέσσερις επεμβάσεις σε ισάριθμα σουτ από τους Αζάρ, Ουέρτα και Ντόλμπεργκ (του τελευταίου εις διπλούν). Στο 80’ και με το σκορ στο 1-1 πλέον κάνει νέα σωτήρια επέμβαση, η μπάλα χτυπάει και στο δοκάρι και στην επιστροφή της λέει πάλι «όχι» στον Αζάρ.

Τη χρωστούσε και στην ΑΕΚ, αλλά πολύ περισσότερο στον εαυτό του αυτή την εμφάνιση ο Στρακόσα και μακάρι να έχει και ανάλογη συνέχεια.

Το πρόβλημα και η αντίδραση

Δε θα συμμεριστώ απόλυτα την ευφορία που υπάρχει. Η ΑΕΚ πήρε θετικό αποτέλεσμα, πάλεψε παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, έκανε τη «μισή» ανατροπή, αλλά φάνηκαν πολλές αδυναμίες της και ακόμα πιο έντονα τα κενά που υπάρχουν και δεν έχουν καλυφθεί. Και αυτή τη στιγμή ενόψει της ρεβάνς δεν προλαβαίνουν να τα καλύψουν. Ο Νίκολιτς μίλησε ξανά για χαφ ενώ έχει ζητήσει και επιθετικό.

Η εμφάνιση του πρώτου μέρους ήταν προβληματική και η ευθύνη είναι και του προπονητή. Αυτό που σχεδίασε δεν του βγήκε. Κάποιες επιλογές που έκανε στο αρχικό σχήμα δεν ήταν σωστές και αν ο γκολκίπερ της ΑΕΚ δεν κατέβαζε τα ρολά, τώρα θα κάναμε άλλη κουβέντα. Ωστόσο όπως αναδεικνύουμε τις ευθύνες του και την έλλειψη επιλογών, έτσι οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι ήταν επιδραστικός με τις αλλαγές που έκανε, αλλά κυρίως με τη διαχείριση του ματς και των προσώπων στο δεύτερο μέρος.

Κάτι επίσης σημαντικό. Ο «Δικέφαλος» αυτό το καλοκαίρι έχει στο πλευρό του όση τύχη δεν είχε πέρσι και υπενθυμίζω: Το δοκάρι του Πέρετζ στο 47’ και το σουτ του Κάνγκουα στο 89’ στη ρεβάνς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Ντέμπρετσεν. Το δοκάρι στη φάση του Κοκόριν στο 109’ και το γκολ με το οποίο ο Γιόβιτς «κλείδωσε» την πρόκριση στην επόμενη φάση. Χθες στο Βέλγιο το δοκάρι μετά την επέμβαση του Στρακόσα στο 80’ στο σουτ του Ανγκούλο ήταν σωτήριο. Δεν πρέπει όμως να παίζεις συνέχεια με την τύχη σου γιατί κάποια στιγμή θα σε εγκαταλείψει!

Η «Ένωση» -δυστυχώς για την ίδια- δεν έχει κάποιο… μαξιλαράκι ασφαλείας. Για αυτό και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι «τελικός» δίχως… αύριο. Από αυτό το ματς υπενθυμίζω ότι θα λείψουν οι Περέιρα, Γκατσίνοβιτς (αμφότεροι λόγω τραυματισμών) και Μάνταλος (αποβλήθηκε). Ζόρια και υπάρχει και ο Πανσερραϊκός, όπου θα πρέπει να περιμένουμε rotation.

ΥΓ: Νέο φοβερό παιχνίδι από τον Μουκουντί. Εξαιρετική εμφάνιση και πάλι από τον Πήλιο. Ο Μάνταλος έκανε σούπερ 45’, αλλά λειτούργησε απερίσκεπτα στη φάση του 90’ και ενώ είχε κάρτα. Ο Ελίασον αν έχει το μυαλό μέσα στο κεφάλι του είναι το καλύτερο εξτρέμ στην Ελλάδα και θα σου δώσει πολλά νούμερα. Προβληματισμός για τις φάσεις γκολ που έπρεπε η μπάλα να πάει στα δίχτυα και οι τελικές προσπάθειες ήταν κάκιστες.

ΥΓ 2: Αυτός που φταίει στη φάση του γκολ του Ντόλμπεργκ είναι ο Ρέλβας. Αφήνει αδικαιολόγητα τον Δανό για να βγει πάνω στον Αζάρ (έκανε το ίδιο λάθος στη φάση του γκολ του Κακουλή στην Κύπρο, όπου πήγε να βγει μπροστά από τον παίκτη) την ώρα που ο Μαρίν είναι δίπλα στον μεσοεπιθετικό της Άντερλεχτ. Στη συνέχεια ο Πήλιος αντί να πέσει πάνω του του δίνει λανθασμένα χώρο και ο Ντόλμπεργκ «πυροβολεί».

ΥΓ 3: Μετά τη λαμπάδα στον Στρακόσα ας ανάψουν και ένα… κεράκι για τον Ρότα, γιατί άλλο δεξί μπακ δεν υπάρχει για τα ευρωπαϊκά ματς και μέχρι να φέρουν κάποιον καλύτερο, ο Νίκολιτς δεν έχει άλλη επιλογή.