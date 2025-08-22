Το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του μεταγραφικού ρεπορτάζ της Πορτογαλίας, καθώς η εφημερίδα A Bola τον φιλοξενεί σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, αποκαλύπτοντας ότι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ετοιμάζεται να επανέλθει για την απόκτησή του.

Τα «λιοντάρια» αναζητούν άμεσα επιθετική ενίσχυση, καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στην πώληση του Δανού στράικερ, Κόνραντ Χάρντερ στη Μίλαν, γεγονός που δημιουργεί κενό στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ιωαννίδης παραμένει η πρώτη επιλογή της πορτογαλικής ομάδας, σύμφωνα με όσα αναφέρει η A Βola, με τη Σπόρτινγκ να επιχειρεί νέα προσέγγιση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι όλο το καλοκαίρι οι Πορτογάλοι έκαναν αλλεπάλληλες προσπάθειες για να αποκτήσουν τον αρχηγό των Πράσινων, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς ο Παναθηναϊκός παρέμεινε ανυποχώρητος στις απαιτήσεις του.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, έχει καταστήσει σαφές ότι ο διεθνής Έλληνας φορ κοστολογείται στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί τη βάση κάθε διαπραγμάτευσης.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Σπόρτινγκ θα προχωρήσει σε πρόταση και αν θα φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.