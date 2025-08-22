Με ταχύτητα 198 χλμ./ώρα έπιασε να κινείται στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας ένα Mercedes ML 350 το ραντάρ της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το lamianow.gr στο τιμόνι του αυτοκινήτου βρισκόταν ένας 33χρονος Έλληνας. Κατά την ίδια πηγή την επιχείρηση ακινητοποίησης του οχήματος ανέλαβε ο διοικητής της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας μαζί με έναν αξιωματικό και δύο αστυνομικούς. Το όχημα σταθμεύτηκε στα διόδια της Θήβας για λόγους ασφαλείας, όπου και ακολούθησε η σύλληψη του οδηγού στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Με βάση τον νέο αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ, καθώς και αφαίρεση διπλώματος.