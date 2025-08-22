Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση το απόγευμα της Πέμπτης 21 Αυγούστου του 13χρονου Μοχάμεντ Ελσορόγκι από την Κυψέλη.

Για την εξαφάνισή του ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» σήμερα παρασκευή 22 Αυγούστου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ είναι αιγυπτιακής καταγωγής, έχει καστανιά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1,45 μ. και κανονικό βάρος. Την ημέρα που χάθηκε φορούσε μπλε φόρμα.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΧΑΜΕΝΤ (ΟΝ.) ΕΛΣΟΡΟΓΚΙ (ΕΠ.) 13 ΕΤΩΝhttps://t.co/zUkC2mlZ3N pic.twitter.com/fqCdOJaY7S — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) August 22, 2025

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία για τον 13χρονο, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.