Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς βρέθηκε αντιμέτωπος με αποδοκιμασίες και διαμαρτυρίες κατά την επίσκεψή του στον σιδηροδρομικό σταθμό Union της Ουάσιγκτον, όπου φωτογραφήθηκε με στρατιώτες της Εθνοφρουράς που έχουν αναπτυχθεί στην πόλη με εντολή του προέδρου Τραμπ.

Μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Βανς μοίραζε μπέργκερ στους στρατιώτες σε εστιατόριο του σταθμού, όταν πολίτες άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα όπως «Ελευθερώστε την Ουάσιγκτον» και «Από την Ουάσιγκτον μέχρι την Παλαιστίνη, η κατοχή είναι έγκλημα».

Όταν ρωτήθηκε γιατί η Εθνοφρουρά βρίσκεται στον σταθμό αντί για περιοχές με υψηλή εγκληματικότητα, ο Βανς απάντησε πως η παρουσία τους εκεί είναι απαραίτητη, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, «ο σταθμός έχει καταληφθεί από αλήτες, ναρκομανείς, άστεγους και ψυχικά ασθενείς», υποστηρίζοντας πως οι επισκέπτες δεν αισθάνονται ασφαλείς. «Αυτό το μέρος θα έπρεπε να αποτελεί σύμβολο του αμερικανικού μεγαλείου. Δεν είναι φυσιολογικό να ζούμε έτσι», δήλωσε.

Απευθυνόμενος προς τους διαδηλωτές, ο Βανς σχολίασε ειρωνικά: «Είναι κάπως παράδοξο να βλέπεις μια ομάδα ηλικιωμένων, κυρίως λευκών, να διαμαρτύρεται ενάντια σε πολιτικές που διασφαλίζουν την ασφάλεια, ενώ οι ίδιοι δεν έχουν βιώσει ποτέ αληθινό κίνδυνο».

Τέλος στο ίδιο μήκος κύματος και ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, ο οποίος χαρακτήρισε τους συγκεντρωμένους «τρελούς κομμουνιστές» και τους απέκλεισε από τη δημόσια συζήτηση λέγοντας: «Θα αγνοήσουμε αυτούς τους ηλίθιους λευκούς χίπηδες που πρέπει να πάνε για ύπνο, γιατί είναι όλοι πάνω από 90 χρονών. Εμείς θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τον αμερικανικό λαό και τους πολίτες της Ουάσιγκτον».

