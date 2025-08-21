Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς βρέθηκε αντιμέτωπος με αποδοκιμασίες και διαμαρτυρίες κατά την επίσκεψή του στον σιδηροδρομικό σταθμό Union της Ουάσιγκτον, όπου φωτογραφήθηκε με στρατιώτες της Εθνοφρουράς που έχουν αναπτυχθεί στην πόλη με εντολή του προέδρου Τραμπ.

Μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Βανς μοίραζε μπέργκερ στους στρατιώτες σε εστιατόριο του σταθμού, όταν πολίτες άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα όπως «Ελευθερώστε την Ουάσιγκτον» και «Από την Ουάσιγκτον μέχρι την Παλαιστίνη, η κατοχή είναι έγκλημα».

Όταν ρωτήθηκε γιατί η Εθνοφρουρά βρίσκεται στον σταθμό αντί για περιοχές με υψηλή εγκληματικότητα, ο Βανς απάντησε πως η παρουσία τους εκεί είναι απαραίτητη, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, «ο σταθμός έχει καταληφθεί από αλήτες, ναρκομανείς, άστεγους και ψυχικά ασθενείς», υποστηρίζοντας πως οι επισκέπτες δεν αισθάνονται ασφαλείς. «Αυτό το μέρος θα έπρεπε να αποτελεί σύμβολο του αμερικανικού μεγαλείου. Δεν είναι φυσιολογικό να ζούμε έτσι», δήλωσε.

Furious protestors heckled US Vice President JD Vance as he arrived to visit the National Guard in Washington DC. Defence Secretary Pete Hegseth and White House deputy chief of staff Stephen Miller also received boos. Donald Trump’s deployment of National Guard troops in the US… pic.twitter.com/HYDWuC4InY — Channel 4 News (@Channel4News) August 20, 2025

Απευθυνόμενος προς τους διαδηλωτές, ο Βανς σχολίασε ειρωνικά: «Είναι κάπως παράδοξο να βλέπεις μια ομάδα ηλικιωμένων, κυρίως λευκών, να διαμαρτύρεται ενάντια σε πολιτικές που διασφαλίζουν την ασφάλεια, ενώ οι ίδιοι δεν έχουν βιώσει ποτέ αληθινό κίνδυνο».

Watch protesters heckle US Vice President JD Vance and Secretary of Defence Pete Hegseth as they visited National Guard troops at Union Station in Washington DC ⬇️ pic.twitter.com/lnPaFtM4Jo — Sky News (@SkyNews) August 20, 2025

Τέλος στο ίδιο μήκος κύματος και ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, ο οποίος χαρακτήρισε τους συγκεντρωμένους «τρελούς κομμουνιστές» και τους απέκλεισε από τη δημόσια συζήτηση λέγοντας: «Θα αγνοήσουμε αυτούς τους ηλίθιους λευκούς χίπηδες που πρέπει να πάνε για ύπνο, γιατί είναι όλοι πάνω από 90 χρονών. Εμείς θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τον αμερικανικό λαό και τους πολίτες της Ουάσιγκτον».