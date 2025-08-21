Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κλιμάκωσαν για ακόμη μία νύχτα τις επιθέσεις τους με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους κατά ουκρανικών πόλεων, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες. Την είδηση μετέδωσε η εφημερίδα The Kyiv Independent, ενώ επιβεβαιώθηκε και από τοπικά ουκρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Από το Κίεβο έως το Λβιβ: Εκρήξεις σε όλη τη χώρα και ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας

Σύμφωνα με το πρακτορείο RBC-Ukraine, εκρήξεις σημειώθηκαν από την πρωτεύουσα Κίεβο έως και τη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία περιοχή αρκετά απομακρυσμένη από τις πρώτες γραμμές του πολέμου. Όπως δήλωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της Λβιβ, Μαξίμ Κοζίτσκι, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις ζημιές ή τα σημεία στόχευσης.

Συνεχής αεροπορικός συναγερμός και επιφυλακή των δυνάμεων άμυνας

Αεροπορικός συναγερμός σήμανε στο Κίεβο από το προηγούμενο βράδυ και παρέμεινε σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονταν με αμείωτη ένταση. Οι αντιαεροπορικές δυνάμεις παρέμειναν σε πλήρη ετοιμότητα μέχρι και τις πρωινές ώρες.

Μαζική επίθεση με 574 drones και δεκάδες πυραύλους – Νεκροί και τραυματίες σε πολλές πόλεις

Κατά την τελευταία ρωσική επίθεση, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, εκτοξεύτηκαν 574 drones ιρανικής κατασκευής τύπου Shahed και περίπου 40 πυραύλοι διαφόρων τύπων, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και ανθρώπινες απώλειες.

Μεταξύ των στόχων βρέθηκε και εργοστάσιο αμερικανικής ιδιοκτησίας στο Ουζχορόντ, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, τραυματίζοντας τουλάχιστον 15 άτομα. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι πρόκειται για μία καθαρά πολιτική υποδομή, «μια αμερικανική επένδυση που παρήγαγε οικιακές συσκευές όπως καφετιέρες».

Ζημιές και θύματα σε Λβιβ, Ζαπορίζια, Ντνιεπροπετρόφσκ.

Στη πόλη Λβιβ, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν. Πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Στο Ντνιεπροπετρόφσκ, ένας άνδρας τραυματίστηκε από drone.

Στη Ζαπορίζια καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες από αλλεπάλληλες εκρήξεις.

Στηνευρύτερη περιοχή του Κιέβου, συνεχίστηκαν οι επιθέσεις με drones.

Στη Ρίβν και το Λουτσκ αναφέρθηκαν επιθέσεις με πυραύλους και drones, με στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

Σε νέο μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι «η Ρωσία εξαπέλυσε αυτή την επίθεση σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα». Επισήμανε ότι δεν υπάρχουν ακόμη σημάδια διάθεσης από τη Μόσχα για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και υπογράμμισε την ανάγκη για αυξημένη διεθνή πίεση προς τη Ρωσία.