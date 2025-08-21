Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κλιμάκωσαν, για ακόμη μία νύχτα, τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους σε ουκρανικές πόλεις, παρά τις ειρηνευτικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Την είδηση μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η εφημερίδα The Kyiv Independent, ενώ επιβεβαιώνεται και από ουκρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Εκρήξεις από το Κίεβο μέχρι το Λβιβ

Σύμφωνα με το πρακτορείο RBC-Ukraine, “εκρήξεις ακούστηκαν από το Κίεβο έως και τη Λβιβ” —την πόλη στη δυτική Ουκρανία, πολύ μακριά από τα βασικά μέτωπα των συγκρούσεων στα ανατολικά. Η επίθεση φαίνεται να είχε ευρεία γεωγραφική έκταση, προκαλώντας ανησυχία σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της Λβιβ, Μαξίμ Κοζίτσκι, τέθηκαν σε λειτουργία τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση των επιθέσεων, χωρίς όμως να έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τους στόχους ή τα αποτελέσματα.

Διαρκής αεροπορικός συναγερμός

Στην πρωτεύουσα Ουκρανίας είχε σημάνει συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές ήδη από το προηγούμενο βράδυ, ενώ οι επιθέσεις με drones συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας παρέμεναν σε άμεση ετοιμότητα μέχρι και το πρωί.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για απώλειες ή υλικές ζημιές, ούτε έχει αποσαφηνιστεί το μέγεθος της επίθεσης. Η κατάσταση παραμένει μεταβαλλόμενη, με τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για νέες εξελίξεις.