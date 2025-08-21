Η Κίνα, με την ακατάπαυστη φιλοδοξία να κατασκευάζει τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά έργα στον κόσμο, ενεργοποίησε την μεγαλύτερη υπεράκτια ανεμογεννήτρια, που έχει ύψος 242 μέτρα και έλικες μήκους 138 μέτρων, με ισχύ 20 μεγαβάτ. Η εγκατάσταση αυτή, που βρίσκεται κοντά στις ακτές της επαρχίας Χαϊνάν, στο Νότιο Κινεζικό Πέλαγος, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια περίπου 96.000 νοικοκυριών ετησίως. Ωστόσο, πέρα από τα επιτεύγματα στον τομέα της καθαρής ενέργειας, οι πρώτες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι το μέγεθος και η ισχύς της συγκεκριμένης ανεμογεννήτριας έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν το κλίμα και το περιβάλλον της περιοχής.

Η Κίνα έχει επιδείξει στο παρελθόν πως τα μεγάλα έργα της δεν αφήνουν ανεπηρέαστη τη φύση και τον πλανήτη. Η φημισμένη μαζική κατασκευή της Υδροηλεκτρικής Εγκατάστασης των Τριών Φαραγγιών, για παράδειγμα, έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι επηρεάζει τη διάρκεια της ημέρας στη Γη, σύμφωνα με αναλύσεις της NASA. Με παρόμοιο τρόπο, η υπεράκτια ανεμογεννήτρια έχει αρχίσει να αλλάζει τις ροές των ανέμων και τη θερμοκρασιακή κατανομή στην ατμόσφαιρα και στη θάλασσα γύρω της. Ενώ τα αιολικά πάρκα συνήθως επηρεάζουν τοπικά τις αέριες ροές, η εντυπωσιακή κλίμακα και ισχύς της συγκεκριμένης ανεμογεννήτριας καθιστούν τον αντίκτυπό της ευρύτερο, προκαλώντας αλλαγές που έχουν κλιματική σημασία για ολόκληρη την περιοχή.

Οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών δεν αφορούν μόνο το φυσικό περιβάλλον αλλά και τη βιοποικιλότητα. Οι μεταβολές στις αέριες ροές και τη θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσουν τις μεταναστεύσεις πουλιών, τα θαλάσσια είδη και τους οικοτόπους τους, με απρόβλεπτες συνέπειες για το οικοσύστημα. Επιστήμονες ήδη μελετούν τρόπους για να κατανοήσουν πώς οι αλλαγές αυτές μπορούν να μετριαστούν και να αποτραπεί η καταστροφή φυσικών ισορροπιών.

Το παράδειγμα της ανεμογεννήτριας αυτής φέρνει στο προσκήνιο μια σημαντική πρόκληση της εποχής μας: πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον; Η λύση δεν είναι απλή, καθώς οι ανάγκες του πλανήτη για βιώσιμη ενέργεια αυξάνονται, αλλά παράλληλα ο πλανήτης δεν έχει απεριόριστη ικανότητα να προσαρμόζεται σε τέτοιες αλλαγές.

Η περίπτωση αυτή μας υπενθυμίζει ότι η τεχνολογική πρόοδος και το μέγεθος των κατασκευών πρέπει να συνεκτιμώνται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το μέλλον της ενέργειας χρειάζεται να συνδυάζει τη μεγιστοποίηση της απόδοσης με την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές όπως τα θαλάσσια οικοσυστήματα και το κλίμα της γης.

Σε κάθε περίπτωση, η πρωτοβουλία της Κίνας αποτελεί μια νέα εποχή για την υπεράκτια αιολική ενέργεια, αλλά και ένα ισχυρό καμπανάκι για τους κινδύνους που ενέχουν οι υπερβολικά μεγάλες τεχνολογικές κατασκευές. Η ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη φύση παραμένει το μεγαλύτερο στοίχημα της εποχής μας. Ένα από τα μεγαλύτερα…

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ