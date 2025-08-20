Παραπέμπει σε Φρανκενστάιν ή Matrix… Η κινεζική τεχνολογική εταιρεία Kaiwa Technology αναπτύσσει το πρώτο ανθρωποειδές «Ρομπότ Εγκυμοσύνης» στον κόσμο, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026 με τιμή 13.900 δολάρια. Το ρομπότ ενσωματώνει μια τεχνητή μήτρα προσφέροντας μια εναλλακτική λύση σε όσους θέλουν να παρακάμψουν τις προκλήσεις της εγκυμοσύνης.

«Μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να παντρευτούν, αλλά εξακολουθούν να θέλουν μια ”σύζυγο”. Κάποιοι δεν θέλουν να είναι έγκυες αλλά εξακολουθούν να θέλουν ένα παιδί. Έτσι, μια λειτουργία της ”συζύγου ρομπότ” μας είναι ότι μπορεί να φέρει σε πέρας μια εγκυμοσύνη», εξήγησε χαρακτηριστικά στο Newsweek ο Ζάνγκ Κιφένγκ, ιδρυτής της Kaiwa Technology με έδρα την Γκουανγκτζού.

Ο λόγος που είναι σημαντικό

Η Κίνα έχει επενδύσει σημαντικά στη ρομποτική. Η χώρα είναι ηγέτης και κυρίαρχος στα βιομηχανικά ρομπότ κατά κεφαλήν και μόλις φιλοξένησε τους πρώτους «Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ» στο Πεκίνο.

Η προσπάθεια στοχεύει στην αντιμετώπιση ενός συρρικνούμενου εργατικού δυναμικού καθώς η Κίνα γίνεται μια κοινωνία ηλικιωμένων. Τα τελευταία χρόνια, έχει αντιμετωπίσει ένα αισθητά μειωμένο ποσοστό γεννήσεων, καθώς οι οικονομικές ανησυχίες και οι μεταβαλλόμενες κοινωνικές συμπεριφορές ωθούν τις γυναίκες να κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία από ποτέ – ή και καθόλου.

Η υπογονιμότητα έχει επίσης αυξηθεί, στο 18% το 2020 από 12% το 2007, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό The Lancet, με ένα στα 5,6 ζευγάρια σε αναπαραγωγική ηλικία να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύλληψη.

Οι σημαντικές πληροφορίες για το ανθρωποειδές ρομπότ

Η παρένθετη μητρότητα είναι παράνομη στην Κίνα, αλλά ο Ζανγκ —ο οποίος κατέχει διδακτορικό από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Νανγιάνγκ στη Σιγκαπούρη— ελπίζει να παρακάμψει την απαγόρευση με τα ρομπότ.

«Θέλουμε να ενσωματώσουμε έναν θάλαμο κύησης σε ένα ανθρωποειδές ρομπότ και να κατασκευάσουμε μια τεχνητή μήτρα, ώστε να μπορεί να φέρει μια τελειόμηνη εγκυμοσύνη «με τον κανονικό τρόπο»», τόνισε, σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα στο τεχνολογικό πρακτορείο Kuai Ke Zhi.

Μια συνθετική μήτρα, η οποία λέει ότι βρίσκεται ήδη σε «ώριμο» στάδιο, θα χρησίμευε ως θερμοκοιτίδα για περίπου 10 μήνες, με τα θρεπτικά συστατικά να παρέχονται μέσω ενός σωλήνα που συνδέεται με τον ομφάλιο λώρο, θυμίζοντας κάτι από Matrix, όπου οι άνθρωποι ήταν σάρκινες μπαταρίες.

Οι πρώτες αντιδράσεις στην Κίνα

Η συνέντευξη του Ζάνγκ προκάλεσε αναταραχή και διφορούμενες αντιδράσεις στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθιστώντας το ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

Πολλοί χρήστες ενδιαφέρθηκαν για τις τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά εξέφρασαν σκεπτικισμό για το πώς η ιδέα θα γίνει πράξη, καθώς και το μέγιστο όριο τιμής που έδωσε ο Ζάνγκ —100.000 γιουάν (περίπου 14.000 δολάρια – 12.000 ευρώ), περίπου το ήμισυ του μέσου ετήσιου μισθού στο Πεκίνο.

Οι ειδικοί έχουν επίσης εκφράσει την άποψή τους: «Η εγκυμοσύνη είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία, με κάθε βήμα να είναι εξαιρετικά λεπτό και κρίσιμο», υπογράμμισε ο Γι Φουσιάν, μαιευτήρας στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison, ο οποίος διεξάγει δημογραφική έρευνα.

Δήλωσε στο Newsweek, ότι το ρομπότ είναι «πιθανώς απλώς ένα τέχνασμα» και προειδοποίησε για «πολλούς κινδύνους για την υγεία και την ηθική», ακόμη και αν τελικά θα μπορούσε να φέρει σε πέρας ένα παιδί.

Ο Ζάνγκ είπε ότι διεξάγει συζητήσεις με τις αρχές της επαρχίας Γκουανγκτζού, αλλά δεν είναι σαφές εάν το προϊόν θα πάρει το πράσινο φως για πώληση.