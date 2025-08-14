Με δύο αγγίγματα σε μία οθόνη, το ρομπότ αρχίζει να παίζει απαλή μουσική ενώ ένας βραχίονας αρχίζει να κάνει μασάζ. «Είναι τόσο άνετο», λέει με χαμόγελο ένας καλεσμένος. «Θα μπορούσα να μείνω εδώ όλη την ημέρα»

Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο ρομπότ – είναι ένα ρομπότ ανθρώπινης συνεργασίας ή cobot, που έχει την ικανότητα να αισθάνεται, να προσαρμόζεται και ν’ αντιδρά στα ερεθίσματα των συνθηκών που το περιβάλλουν.

Το cobot έχει αναπτυχθεί από την κινεζική εταιρία AUBO (Beijing) Robotics Technology Co., Ltd, και αντιπροσωπεύει ένα νέο ορόσημο στην αυτοματοποίηση: την ενσωματωμένη νοημοσύνη.

Πρόκειται για μηχανές που όχι μόνο σκέπτονται, αλλά μπορούν να αισθανθούν.

«Καλώς ήρθατε στο νέο πρόσωπο της κινεζικής βιομηχανικής παραγωγής. Δεν είναι ο άνθρωπος κατά της μηχανής, αλλά ο άνθρωπος μαζί με μία μηχανή», δήλωσε ο Τιαν Χουά υψηλόβαθμος διευθυντής στο τμήμα εμπορικής προώθησης της AUBO.

Παλαιότερα, τα cobot ήταν περιορισμένα στις εγκαταστάσεις βιομηχανικής παραγωγής, ενώ τώρα η παρουσία τους επεκτείνεται στους τομείς της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, αλλά και φιλοξενίας.

Καθώς η Κίνα μετεξελίσσεται προς τη γενική αναπτυξιακή κατεύθυνση της υψηλής ποιότητας, αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης που ωθείται από την καινοτομία, εταιρίες όπως η AUBO επανατοποθετούν τα cobot, όχι ως να είναι ανταγωνιστές στις θέσεις εργασίας, αλλά ως συνεργάτες, απελευθερώνοντας νέα δυναμική για τις μικρές επιχειρήσεις, για τους καταρτισμένους εργαζόμενους, αλλά και για τη βελτίωση της καθημερινότητας.