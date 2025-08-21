Ένα φθηνό φάρμακο για την αρτηριακή πίεση που ήδη λαμβάνεται από εκατομμύρια ανθρώπους, ενδέχεται να βοηθήσει στην προστασία των γυναικών από μία από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου του μαστού, σύμφωνα με νέα έρευνα. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Monash στη Μελβούρνη αναφέρουν ότι οι βήτα-αναστολείς – που λειτουργούν μειώνοντας τις επιδράσεις των ορμονών του στρες – μπορεί επίσης να επιβραδύνουν την εξέλιξη του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού σε ορισμένους ασθενείς.

Η σύνδεση μεταξύ βήτα-αναστολέων και καρκίνου του μαστού αναδείχθηκε για πρώτη φορά το 2023, αν και τότε δεν ήταν σαφές το γιατί. Τώρα, οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχουν εντοπίσει τον μηχανισμό – και μαζί του, μια πιθανή χαμηλού κόστους θεραπεία για μία εξαιρετικά επιθετική μορφή καρκίνου. Η μελέτη τους εξέτασε την αλληλεπίδραση δύο μορίων σηματοδότησης, του cAMP και του ασβεστίου, τα οποία επιταχύνουν την εξάπλωση του καρκίνου όταν ενεργοποιείται ένας υποδοχέας που ονομάζεται βήτα-2 αδρενεργικός υποδοχέας.

Οι ορμόνες του στρες, όπως η κορτιζόλη, μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτόν τον υποδοχέα, ενισχύοντας την ανάπτυξη του όγκου. Ωστόσο, η επιστημονική ομάδα διαπίστωσε ότι οι βήτα-αναστολείς μπορούν να απενεργοποιήσουν ένα γονίδιο – το HOXC12 – το οποίο οδηγεί αυτή τη διαδικασία, επιβραδύνοντας την πρόοδο της νόσου. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτό το εύρημα μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίζουν, ήδη από τη διάγνωση, ποιες ασθενείς είναι πιθανότερο να ωφεληθούν από θεραπεία με βήτα-αναστολείς.

Η καθηγήτρια Michelle Halls, επικεφαλής της μελέτης και ειδική στην ανακάλυψη φαρμάκων στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημών του Monash, δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς επιβεβαιώνουν τη σύνδεση μεταξύ βήτα-αναστολέων και εξέλιξης του καρκίνου. «Οι συνάδελφοί μας είχαν ήδη διαπιστώσει ότι οι βήτα-αναστολείς συνδέονται με σημαντική μείωση της θνησιμότητας σε ασθενείς με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Τώρα κατανοούμε πολύ καλύτερα γιατί συμβαίνει αυτό», ανέφερε. Ο κύριος Terrance Lam, υποψήφιος διδάκτορας φαρμακευτικής και συν-συγγραφέας της μελέτης, πρόσθεσε:

«Η συλλογική μας έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι το HOXC12 είναι ένας πιθανός νέος δείκτης για το πότε οι ασθενείς με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού μπορεί να ανταποκριθούν σε θεραπείες που στοχεύουν στους βήτα-αναστολείς. Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού είναι επιθετικός και δύσκολα αντιμετωπίσιμος – η ανακάλυψη νέων θεραπευτικών μονοπατιών είναι κρίσιμη.» Οι ερευνητές ζητούν πλέον επειγόντως περαιτέρω μελέτες, ώστε να εξακριβωθεί αν το γονίδιο HOXC12 μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάγνωση για να εντοπίζονται οι ασθενείς που θα ωφεληθούν από θεραπεία με βήτα-αναστολείς – και να αποτραπεί η εξάπλωση του καρκίνου.

Οι βήτα-αναστολείς, που συνταγογραφούνται συχνά για την αρτηριακή πίεση, δρουν κυρίως επιβραδύνοντας τον καρδιακό ρυθμό και μπλοκάροντας τη δράση ορμονών του στρες όπως η αδρεναλίνη. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Signaling, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ενεργοποίησης του βήτα-2 υποδοχέα και της επιτάχυνσης της εξάπλωσης του καρκίνου. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι ασθενείς με υψηλή έκφραση του γονιδίου HOXC12 συνδέονται με χειρότερη συνολική επιβίωση από τον καρκίνο.