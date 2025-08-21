Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Αυγούστου, σε οικισμό της Φυλής, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δέκα ατόμων.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για επιμέρους αδικήματα, όπως κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν αρκετές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Έρευνες σε κατοικίες και κατασχέσεις

Στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργήθηκαν σε οικίες του οικισμού, η αστυνομία εντόπισε και κατάσχεσε έξι κάμερες παρακολούθησης, ένα καταγραφικό μηχάνημα και μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε αποξήλωση καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ρεύματος, απόπειρες ρευματοκλοπής που ενέχουν σημαντικούς κινδύνους τόσο για τη δημόσια ασφάλεια όσο και για την οικονομία.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να αξιολογηθούν οι κατηγορίες εναντίον τους και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες.