Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις κορυφαίων στρατιωτικών στελεχών στην Ουάσινγκτον σχετικά με τις πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις δυτικού αξιωματούχου στο πρακτορείο Reuters. Οι συνομιλίες διεξάγονται λίγες ώρες μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης των αρχηγών των γενικών επιτελείων των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, ο αμερικανός στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, έχει αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη στη συζήτηση, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή στρατιωτικών ηγετών από περίπου έξι ακόμη χώρες-μέλη της Συμμαχίας.

Πορεία των διαπραγματεύσεων και επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τον δυτικό αξιωματούχο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα, καθώς το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας δεν αποτέλεσε επίκεντρο της συζήτησης στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη. Όπως τόνισε, αναμένεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον συνεδριάσεις με διευρυμένη συμμετοχή, ώστε να εξεταστούν αναλυτικά οι επιλογές που διερευνά αυτή η μικρότερη ομάδα χωρών.

Η ατζέντα των συνομιλιών παραμένει ανοιχτή, καθώς –όπως επεσήμανε η ίδια πηγή– δεν έχει τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί τελικά σε πολιτικό επίπεδο, με τους πολιτικούς ηγέτες να έχουν τον τελικό λόγο για το πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία.