Ένας 67χρονος άνδρας εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στη Φλόριντα, έπειτα από περισσότερο από σαράντα χρόνια αναμονής στην πτέρυγα των μελλοθανάτων. Ο Κέιλ Μπέιτς είχε καταδικαστεί το 1983 για τη δολοφονία της 24χρονης Τζάνετ Ρενέ Γουάιτ, σε υπόθεση που προκάλεσε τότε σοκ στη μικρή κοινότητα του Λιν Χέιβεν. Η εκτέλεσή του επαναφέρει τη συζήτηση για τη θανατική ποινή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στιγμή που σχεδόν οι μισές πολιτείες την έχουν καταργήσει ή έχουν επιβάλει μορατόριουμ.

Οι τελευταίες ώρες

Ο Μπέιτς οδηγήθηκε στον θάλαμο εκτελέσεων της φυλακής Ρέιφορντ το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με το σωφρονιστικό προσωπικό, πέρασε τις τελευταίες ώρες του με συγγενείς, ενώ αρνήθηκε τόσο το «τελευταίο γεύμα» όσο και τη στήριξη κάποιου πνευματικού συμβούλου. Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στις 22:17 τοπική ώρα (01:17 ώρα Ελλάδας), με ένεση χημικών ουσιών.

Η υπόθεση του εγκλήματος

Το 1982, ο τότε 24χρονος βετεράνος είχε απαγάγει την Τζάνετ Ρενέ Γουάιτ στον χώρο εργασίας της και τη δολοφόνησε σε κοντινή δασική περιοχή. Έναν χρόνο αργότερα, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε στην εσχάτη των ποινών.

TODAY: Florida is scheduled to carry out the execution of Kayle Barrington Bates, who was convicted of the murder of Janet Renee White in 1982. He is notably the longest serving death row inmate, and his execution will mark the 10th in the state this year and 29th nationally. pic.twitter.com/e58vJeegAz — Friday-Justice-Obsessions (@death_row0506) August 19, 2025

Ποιος ήταν ο Κέιλ Μπέιτς

Ο Μπέιτς ήταν ένας βετεράνος που πάλευε με διαταραχή μετατραυματικού στρες και εγκεφαλική βλάβη. Αντιμετώπισε ένα σώμα ενόρκων που αποτελούνταν αποκλειστικά από λευκούς, σύμφωνα με την ΜΚΟ Death Penalty Action.

☀️ Florida will continue to be shrouded in darkness so long as ex*cutions continue. #KayleBates is a veteran who struggles w/ PTSD and brain injury. He faced an all-white jury and a state expert with ties to the prosecutor’s campaign. pic.twitter.com/UuryTEvN0J — Death Penalty Action (@DeathPenaltyAct) August 19, 2025

Πρόκειται για τον 29ο άνθρωπο που θανατώθηκε φέτος στις ΗΠΑ. Από το σύνολο αυτό, πάνω από το ένα τρίτο –οι δέκα– εκτελέστηκε στη Φλόριντα.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις το 2025 στη χώρα έγιναν με θανατηφόρα ένεση (24). Τρεις –δύο στην Αλαμπάμα, μια στη Λουιζιάνα– έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.