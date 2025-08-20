Ανάρτηση για τις πυρκαγιές στη χώρα και τις συλλήψεις για εμπρησμό έκανε ο πρωθυπουργός στο TikTok, στέλνοντας το μήνυμα στους δράστες: «Τέλος η ατιμωρησία».

«Τέλος η ατιμωρησία. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, ούτε με το φυσικό μας περιβάλλον» τονίζει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Ήξερες ότι φέτος μόνο έχουν γίνει παραπάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση;

Παλιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και στη συνέχεια να πέφτουν στα μαλακά εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε.

Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον Ποινικό Κώδικα, όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμούς δασών εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται, ούτε μετατρέπονβται με κανέναν τρόπο.

Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας.

Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν ότι αντίπαλός μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση.

Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε από αμέλεια, είτε από πρόθεση.

Η Πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά και με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας.

Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».