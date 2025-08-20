Τα σπίτια των αδειούχων σημαδεύουν οι διαρρήκτες, αναζητώντας τρόπους να παραβιάσουν ακόμα και πόρτες ασφαλείας.

Οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου μιλούν για καθημερινό τρόμο, καθώς οι επιδρομές συνεχίζονται καταμεσής του καλοκαιριού. Σε βίντεο από διάρρηξη στις 4:00 τα ξημερώματα στον Πειραιά που εξασφάλισε το MEGA, καταγράφονται καρέ-καρέ οι κινήσεις του θρασύτατου διαρρήκτη. Ο δράστης ανάβει τα φώτα φορώντας γάντια και χωρίς να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Με στοχευμένες κινήσεις ψάχνει να βρει πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα.

Η εγκληματικότητα φαίνεται πως «χτυπά κόκκινο» και τους καλοκαιρινούς μήνες. Μια πολυκατοικία στον Πειραιά έγινε στόχος για τρίτη φορά μέσα σε δύο μήνες. Χωρίς να καλύπτουν τα πρόσωπά τους, οι διαρρήκτες ελέγχουν την πόρτα ασφαλείας, που τους χαλάει τα σχέδια. Κοιτούν και από την πλαϊνή τζαμαρία, βλέπουν πως δεν μπορούν να μπουν και γίνονται… καπνός.

Οι επίδοξοι διαρρήκτες βρίσκουν ευφάνταστους τρόπους, ώστε να σταμπάρουν τα σπίτια των εκδρομέων, που λείπουν. Όπως είπαν στο MEGA θύματα διαρρηκτών, στις περισσότερες περιπτώσεις βάζουν στις πόρτες μικρά χαρτάκια σαν σημάδια και μετά από μέρες τσεκάρουν αν είναι ακόμη στη θέση τους ή έχουν μετακινηθεί. Έτσι καταλαβαίνουν, αν είναι κάποιος στο σπίτι ή αν οι ένοικοι λείπουν σε διακοπές.