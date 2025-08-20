Ένας 21χρονος από τα Φάρσαλα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, μετά από ξυλοδαρμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 17 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο τραυματισμός του νεαρού προήλθε από επίθεση που δέχθηκε από δύο νεαρούς, έναν ενήλικο κι έναν ανήλικο. Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 5.15 τα ξημερώματα στην πλατεία Δημαρχείου, κοντά στην πιάτσα των ταξί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, νωρίτερα οι νεαροί χωρισμένοι σε δύο παρέες είχαν λογομαχήσει έντονα έξω από καφέ – μπαρ.

Ο νεαρός αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων από το ΕΚΑΒ και ακολούθως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Μετά το επεισόδιο, οι αστυνομικές αρχές των Φαρσάλων προχώρησαν στη σύλληψη των δύο εμπλεκομένω με τον ένα να φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος των δύο νεαρών από το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων.