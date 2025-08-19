Πριν από την πολυμερή συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το CNN, πιάστηκε από ένα ανοιχτό μικρόφωνο να λέει ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να επιτύχει μια λύση στον πόλεμο για λογαριασμό του.

«Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία», ψιθύρισε ο Τραμπ στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην Ανατολική Αίθουσα. «Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία για μένα, το καταλαβαίνεις αυτό; Όσο τρελό κι αν ακούγεται».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα, έπειτα από την «πολύ καλή» συζήτηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, πως «άρχισε προετοιμασίες» για να γίνει συνάντηση του ουκρανού ηγέτη με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πηγή ενήμερη σχετικά, ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε διατεθειμένος να συναντηθεί με τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους όταν του τηλεφώνησε ο αμερικανός ομόλογός του σε διάλειμμα των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο. Κατά τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σκοπός είναι η συνάντηση να γίνει εντός Αυγούστου.