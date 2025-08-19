Ο Βίκτορ Γκιόκερες, στην προσπάθειά του να αναγκάσει την Σπόρτινγκ Λισαβόνας να συμφωνήσει με την Άρσεναλ για τη μεταγραφή του, δεν εμφανίστηκε στην προετοιμασία της πορτογαλικής ομάδας.

Τα «λιοντάρια» της Λισαβόνας, τελικά δέχτηκαν την πρόταση ύψους 73ων εκατομμυρίων ευρώ των «κανονιέρηδων» και ο Σουηδός φορ έγινε κάτοικος Λονδίνου. Ωστόσο, πριν φύγει, η διοίκηση του επέβαλε πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ για την αδικαιολόγητη απουσία του από την προετοιμασία του συλλόγου.

Μπορεί το ποσό να μοιάζει ασήμαντο για τον Γκιόκερες, ο οποίος στην Άρσεναλ αμείβεται με 8,3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, όμως η Σπόρτινγκ το αξιοποίησε ιδανικά. Προχώρησε στην απόκτηση του Ρικάρντο Μάνγκας από την Σπαρτάκ Μόσχας, με τον 27χρονο αριστερό μπακ να κοστίζει ακριβώς 300.000 ευρώ, στον πορτογαλικό σύλλογο.

Αγωνίστηκε 37 λεπτά στην πρεμιέρα της Liga Portugal, εναντίον της Κάζα Πία. Ξεκίνησε ως βασικός στη δεύτερη αγωνιστική εναντίον της Αρούκα και σκόραρε δύο γκολ. Αρχικά, στο 20ο λεπτό, δοκίμασε το αριστερό του πόδι, με ένα σουτ το οποίο κατέληξε στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για την Σπόρτινγκ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από ασίστ του Γιώργου Βαγιαννίδη, που έκανε το ντεμπούτο του, θα πετύχει και δεύτερο τέρμα, διαμορφώνοντας το 4-0 για τα «λιοντάρια» της Λισαβόνας.

Η εντυπωσιακή εμφάνισή του με τα χρώματα της Σπόρτινγκ, ενθουσίασε τους φιλάθλους και ευχαρίστησε την διοίκηση της ομάδας. Και όλα αυτά, για έναν παίκτη που αποκτήθηκε από το… πρόστιμο στον Γκιόκερες!