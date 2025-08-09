Βίκτορ Γιόκερες ο… φονιάς!

Είναι γεγονός, το «παρθενικό» γκολ του Γιόκερες με την Άρσεναλ, επετεύχθη!

Viktor Gyokeres has his first goal in Arsenal colours 🫱😀🫲 The striker opened the scoring for the Gunners against Athletic Bilbao 🔴 pic.twitter.com/PxLLtghAmx — Premier League (@premierleague) August 9, 2025

Σε φιλική αναμέτρηση, για το «Emirates Cup», ο Σουηδός σταρ… έσπασε το ρόδι. Πρώτη το του «θύμα», η Αθλέτικ Μπιλμπάο.

I love a bit of banter with the Arsenal fans but banter aside, Viktor Gyokeres scores 30+ goals this season, he’s that good 👍 pic.twitter.com/szdWRsmv1B — Lea (@Lea_EFC) August 9, 2025

Με δική του κεφαλιά στο 34′, «άνοιξε» τον δρόμο για την επικράτηση της ομάδας του, επί το Βάσκων (3-0).

Η πρώτη «μπαλωθιά» του Γιόκερες

But but Viktor Gyokeres can’t score headers😂😂😂pic.twitter.com/vVxLr0m9sZ — Triple M (@Tripple____M) August 9, 2025

Αυτό, ήταν το πρώτο γκολ του Γιόκερες με τους «gunners».

ο 27χρονος φορ, πήγε στο Λονδίνο, για να δώσει λύση στο… αιώνιο πρόβλημα του Μικέλ Αρτέτα. Το γκολ. Αυτό, ξέρει να καλύτερα απ’ όλους ο Σκανδιναβός. Άλλωστε, το έχει αποδείξει και στο πρόσφατο παρελθόν.

✅ First goal in an Arsenal shirt ✅ Signature celebration Viktor Gyokeres is up and running! ⚡️ pic.twitter.com/29AkyPAzkf — BBC Sport (@BBCSport) August 9, 2025

Στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έκανε… παπάδες! Σε μόλις 101 συμμετοχές, είχε 124 (!), εμπλοκές σε γκολ! Κάτι λιγότερο από 100 γκολ, 96 για την ακρίβεια και 28 ασίστ.

Τώρα, στο νέο του «παλάτι», στην Αγγλία, αφήνει υποσχέσεις. Άνοιξε ήδη λογαριασμό, στον τρίτο του αγώνα, και ένα ερώτημα… πλανάται πάνω από τον ουρανό της πρωτεύουσας.

«Πόσες φορές θα δούμε τον πανηγυρισμό του Γιόκερες; Την περίφημη μάσκα του;». Αυτό σκέφτονται οι φίλοι της ομάδας, όσο και οι αντίπαλοι οπαδοί.

Viktor Gyokeres has his first goal for Arsenal 🔥🤩 The first trademark celebration of many? 👀🦸‍♂️ pic.twitter.com/5wAnfj2OV0 — LiveScore (@livescore) August 9, 2025

Την απάντηση, θα την δώσει ο ίδιος, εντός γηπέδου…