Το μεταγραφικό «σίριαλ» του Βίκτορ Γιόκερες φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος του. Ο Σουηδός φορ αποτέλεσε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του εφετινού καλοκαιριού, με πολλές ομάδες να ενδιφέρονται για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών, η Άρσεναλ είναι αυτή που θα κόψει πρώτη το «νήμα» και θα τον κάνει δικό της. Οι «κανονιέρηδες» φέρεται να έκαναν αυτοί το τελευταίο και αποφασιστικότερο βήμα και ήρθαν σε συμφωνία τόσο με τη Σπόρτινγκ Λισαβώνας, όσο και με τον παίκτη.

Συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και ο νέος «μίδας» του «Έμιρεϊτς» αναμένεται να αποτέλεσει το σημείο αναφοράς της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα.

🚨 Viktor Gyökeres reaches an AGREEMENT with Arsenal for a contract valid for five years.

(Source: @sachatavolieri) pic.twitter.com/rVOnvCbnn6

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 2, 2025