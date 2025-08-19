Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το Βέλγιο όπου την Πέμπτη (21/8, 21:00) θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τα πλέι οφ του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για το συγκεκριμένο παιχνίδι και τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσει η ομάδα του ενώ αναφέρθηκε και στις μεταγραφές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς:

Για τις σκέψεις του, εν όψει του αγώνα με την Άντερλεχτ:

«Δύο δύσκολοι γύροι πίσω μας, δύο δύσκολοι αντίπαλοι, δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Περάσαμε δύο δύσκολους γύρους και τώρα παίζουμε στα play offs, απέναντι στην Άντερλεχτ, μια ιστορική ευρωπαϊκή ομάδα. Μια ομάδα που διαθέτει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, όπως ο Ντόλμπεργκ, όπως ο Αζάρ, όπως πολλοί ακόμη. Είναι, δίχως αμφιβολία, ο πιο δύσκολος αντίπαλος έως τώρα. Όμως, είμαστε σε καλό δρόμο, με πολύ καλή διάθεση. Στις προπονήσεις οι παίκτες έχουν κίνητρο και είναι έτοιμοι για το παιχνίδι. Επίσης, αισθανόμαστε ότι ωριμάζουμε ως ομάδα, είμαστε χαρούμενοι και ανυπόμονοι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Είναι ένα νοκ άουτ παιχνίδι για τη φάση των play offs, πρέπει να παίξουμε όπως στο σκάκι: πολύ έξυπνα σε κάθε κίνηση. Γιατί η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα, που αν αρχίσεις το «run and gun» στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη. Διαθέτει νεαρούς και γρήγορους ποδοσφαιριστές, είναι νεανική και ταλαντούχα ομάδα. Και γι’ αυτό τον λόγο, είναι καθαρό σε όλους εμάς ποιο είναι το έργο μας και προετοιμαζόμαστε κατάλληλα σε κάθε λεπτομέρεια. Νομίζω ότι οι παίκτες αντιλαμβάνονται τη στιγμή. Πιστεύω ότι θα έχουμε και πολύ καλή υποστήριξη από τον κόσμο, με στόχο να επιστρέψουμε με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα».

Για το αν είναι από τα παιχνίδια που χρειάζεται περισσότερο μυαλό:

«Χρειάζεται συγκέντρωση, προσήλωση, πειθαρχία σε όλο το ματς. Αυτό που δεν μου άρεσε στον τελευταίο γύρο απέναντι στον Άρη Λεμεσού ήταν ο τρόπος που δεχθήκαμε και τα τρία γκολ. Ήταν, θα το πω απλά, «δώρα». Προφανώς, ο αντίπαλος μας κάτι έκανε καλά για να σκοράρει, αλλά οι δικές μας αποφάσεις δεν ήταν καλές. Οπότε, πήραμε το μάθημα, δεν το πληρώσαμε γιατί προκριθήκαμε στον επόμενο γύρο, αλλά θα πρέπει να είμαστε πλέον πολύ συγκεντρωμένοι και με κίνητρο. Φυσικά, η Άντερλεχτ είναι, όπως είπα, μια ιστορική ευρωπαϊκή ομάδα. Πνευματικά, για εμάς, είναι λίγο διαφορετικά τώρα γιατί η μπάλα, πλέον, πάει στη δική τους πλευρά. Στους προηγούμενους δύο γύρους όλοι σκέφτονταν ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί ακόμη κι αν αντίπαλοι ήταν δύο σοβαρές ομάδες, η Χάποελ Μπερ Σεβά και ο Άρης Λεμεσού, κάτι που έλεγα συνεχώς. Αλλά τώρα είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι έχουμε απέναντί μας έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Οπότε, είναι διαφορετική η ψυχολογία πριν από το παιχνίδι».

Για το αν έχει κάποιο νέο σε σχέση με ενδεχόμενη αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ:

«Για την ώρα… συγγνώμη, αλλά δεν έχω να μεταφέρω κάποια καλά νέα σε σχέση με ενδεχόμενη αλλαγή. Όμως, απομένουν 24 ώρες ακόμη και όπως λένε… η ελπίδα πεθαίνει τελευταία! Η αλήθεια είναι ότι όλοι προσπαθούν, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και για μία ακόμη φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τον πρόεδρο. Κατ’ αρχάς, γιατί μέχρι τώρα κάνει τα πάντα τόσο για την ανακαίνιση του προπονητικού μας κέντρου, όσο και για την ανοικοδόμηση της ομάδας. Είναι εδώ για ό,τι χρειάζεται η ΑΕΚ.

Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλός, ο ποδοσφαιρικός διευθυντής και όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ομάδας. Επίσης, έχουμε κάποιους παίκτες εδώ που είναι καιρό. Όλα θα γίνουν και θα γίνουν βήμα – βήμα, δεν είναι εφικτό να αλλάξουν όλα σε μία μέρα».

Από πλευράς ποδοσφαιριστών μίλησε ο Ζίνι που είπε:

Για το παιχνίδι απέναντι στην Άντερλεχτ:

«Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το επίπεδο δυσκολίας του επόμενου παιχνιδιού και του αντιπάλου. Γι’ αυτόν τον λόγο δουλεύουμε και αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Θέλουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και είναι αυτό που συζητάμε μέσα στα αποδυτήρια».

Για το αν οι δυσκολίες που συνάντησαν στα προηγούμενα παιχνίδια, τους βοηθούν ώστε να αντιμετωπίσουν την Άντερλεχτ:

«Ναι, φυσικά έχουν προηγηθεί δύο προκριματικοί, τους οποίους περάσαμε. Τώρα το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει, το γνωρίζουμε αυτό. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι για να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Και πιστεύω ότι και το αποτέλεσμα του προηγούμενου παιχνιδιού μας έδωσε επιπλέον αυτοπεποίθηση για τα επόμενα ματς».

Για το αν αισθάνεται ότι η ομάδα αρχίζει να αφομοιώνει τον νέο τρόπο παιχνιδιού:

«Ναι, είναι αλήθεια ότι φέτος η ομάδα προσπαθεί να παίξει διαφορετικά. Θεωρώ ότι σε κάθε ματς η ομάδα εμφανίζεται καλύτερη. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε στο καλύτερο δυνατό σημείο, αλλά δείχνουμε σημάδια βελτίωσης στο τακτικό κομμάτι. Αυτό θέλουμε, κάθε μέρα δουλεύουμε για να μπορέσουμε να εμπεδώσουμε το σύστημα όλο και καλύτερα. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή η ομάδα να έχει αυτή την απόδοση που θέλει και ο προπονητής μας».

Για την εμπιστοσύνη του προπονητή του και το αν ανυπομονεί για το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ:

«Είναι αλήθεια ότι ο προπονητής δείχνει σε όλους μας την εμπιστοσύνη του. Αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε όλοι. Σε προσωπικό επίπεδο, δουλεύω καθημερινά για να μπορέσω να τα καταφέρω και, ναι, πιστεύω ότι το γκολ είναι… κοντά. Θα φτάσει σύντομα».