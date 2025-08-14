Η ΑΕΚ, αντιμετώπιζει απόψε (14/08, 21:00), τον Άρη Λεμεσσού, στην «Opap Arena», στη ρεβάνς του 2-2 της Κύπρου.
Match day mode: ON 💥🏟️🔥#aekfc #aekfcseason2025_2026 #UEFAConferenceLeague pic.twitter.com/ukYy0DyNa0
— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 14, 2025
Οι «κιτρινόμαυροι», με τη στήριξη του κόσμου τους, στοχεύουν στην πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa Conference League.
Πριν λίγο, έγινε γνωστή η εντεκάδα που θα παρατάξει η «Ένωση».
Η 11αδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Πινέδα, Μάριν, Μάνταλος, Περέιρα, Ζίνι, Πιερό
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Γιόνσον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Κοϊτά, Βίντα, Λιούμπιτσιτς, Κοσίδης και Κολιμάτσης.
Our starting 11 🟡⚫️#aekfc #aekfcseason2025_2026 #UEFAConferenceLeague pic.twitter.com/1TWCgn2Npp
— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 14, 2025