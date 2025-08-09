«Ανάσες» πήραν το Σάββατο οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε ρεπό. Αύριο αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους ενόψει της ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ένα παιχνίδι που θα είναι «τελικός» για την Ένωση μετά το 2-2 στην Κύπρο που άφησε τα πάντα ανοιχτά. Η ΑΕΚ παραμένει το φαβορί στο ζευγάρι, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο για να πάρει την πρόκριση που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα τη φέρει αντιμέτωπη με την Άντερλεχτ.

Οι Βέλγοι νίκησαν εύκολα εντός έδρας με 3-0 τη Σέριφ στο πρώτο μεταξύ τους ματς και μόνο με… αυτοκτονία θα αποκλειστούν. Το έργο της Ένωσης στα πλέι οφ θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά για να φτάσει μέχρι εκεί, προέχει ο Άρης Λεμεσού.

Από αύριο αναμένεται να μπει στις προπονήσεις με όλη την ομάδα και ο Λούκα Γιόβιτς που αυτές τις μέρες δούλεψε ατομικά. Αν όλα πάνε καλά, ο Σέρβος άσος θα είναι στον πάγκο την Πέμπτη και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής κατά τη διάρκεια του ματς.