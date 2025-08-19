Από το ξεκίνημα σύστασης της φάμπρικας των χρεωμένων ΑΕ με τις αλλαγές ΑΦΜ για να απαλλαγούν από τα χρέη, έκανε την εμφάνισή του ένας δικηγόρος ως νομικός εκπρόσωπος των μεγαλύτερων θυμάτων. Των απλήρωτων αθλητών δηλαδή.

Κι ενώ στο πέρασμα των χρόνων ο αριθμός των θυμάτων δεν μειώνεται, ο δικηγόρος δεν αλλάζει. Όποιος και να βρισκόταν στην θέση τους και τα μαλλιά του άσπριζαν περιμένοντας τα δεδουλευμένα, το πρώτο που θα σκεφτόταν θα ήταν μήπως κάτι δεν κάνει κάνει καλά ο δικηγόρος. Ειδικά όταν μιλάμε για καραμπινάτες υποθέσεις.

Με χθεσινή του επιστολή στην Εκτελεστική και Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, ο εν λόγω δικηγόρος ζητά να αφαιρεθούν τα τρόπαια που έχει κατακτήσει η ΑΕΚ προτού αλλάξει ΑΦΜ.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, θυμάμαι πως έχω γράψει ουκ ολίγα άρθρα με θεματολογία που ταυτίζεται απόλυτα με την επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται στην επιστολή, προκειμένου να τεκμηριώσει το αίτημά του.

Όταν αλλάζεις ΑΦΜ για να σβήσεις χρέη, αυτόματα σβήνει κάθε τι άλλο που αφορά την παλιά ΑΕ. Δεν κρατάς επιλεκτικά τα «καλά και συμφέροντα» όπως οι τίτλοι, οι διακρίσεις, ισχυριζόμενος πως τα υπόλοιπα δεν σε αφορούν.

Δεν γίνεται να έχεις στην βιτρίνα τρόπαια που σήκωσες, να καμαρώνεις γι αυτά, να τα επιδεικνύεις, να τα προσμετράς στον συνολικό αριθμό των κατακτήσεων και να έχεις απλήρωτους όσους συνέβαλαν. Και να απαντάς στους αθλητές εκείνων των ομάδων όταν ζητάνε τα δεδουλευμένα τους, πως δεν αναγνωρίζεις την παλιά ΠΑΕ. Ή όλα ή τίποτα λοιπόν, διαχωρισμός δεν μπορεί να υπάρχει ανάλογα με το πως βολεύει τον καθένα.

Όλα αυτά βεβαίως ήταν δημοσιογραφικές διαπιστώσεις, δεν τα αράδιαζα ως δικηγόρος, επιστήμη με την οποία δεν έχω την παραμικρή σχέση άλλωστε. Το χθεσινό αίτημα του δικηγόρου λοιπόν δεν είναι παρά ένα δημοσιογραφικό κείμενο, που καταλήγει στην αφαίρεση τροπαίων. Το να υποδύεσαι τον δημοσιογράφο όταν έχεις φτάσει σε αδιέξοδο για να δείξεις ότι δεν τα παρατάς, συνιστά παραδοχή αδυναμίας να ανταποκριθείς στο ρόλο σου.

Εντός της επιστολής αναφέρει χαρακτηριστικά «αν η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ εξακολουθεί να πιστεύει πως η παλιά ομάδα δεν έχει σχέση με την σημερινή και επιμένει να μην μας πληρώνει τα χρωστούμενα, να αποποιηθεί με δημόσια δήλωση τα τρόπαια και να τα επιστρέψει στην ΕΠΟ»

Παίρνω λοιπόν τη βολικότερη εκδοχή της υπερασπιστικής γραμμής και φτιάχνω σενάριο που την μετατρέπει σε πράξη.

Με τον Ηλιόπουλο να δηλώνει «αποποιούμαι τα τρόπαια που κατακτήθηκαν πριν το 2014. Επειδή όμως εμείς τα φέραμε στα γραφεία μας και δεν είμαστε εταιρία μεταφορών, καλώ τον δικηγόρο που είχε την φαεινή ιδέα, να τα παραλάβει αυτοπροσώπως και να τα μεταφέρει στην ΕΠΟ ή όπου αγαπά»

Σε μια τέτοια περίπτωση, τι θα έλεγε άραγε στους πελάτες του, που περιμένουν χρόνια να πληρωθούν για τον ιδρώτα τους; «Χρήματα γιοκ αγαπημένα μου παιδιά, αλλά είμαι τόσο καλός δικηγόρος που καθάρισα να πάρετε κύπελλα. Ότι πρέπει για να ανανεώσετε το ντεκόρ στα σπίτια σας, όποιος έχει retro διακόσμηση θα πάρει τα παλιά. Οι κούπες μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν και για ποδόλουτρο»

Ελπίζω στην κατανόησή σας για το πνεύμα του κειμένου, αλλά ήταν αναπόφευκτο. Κάθε φυσιολογικός άνθρωπος βρίσκεται στο πλευρό εργαζομένων που δεν πληρώθηκαν για τον μόχθο τους.

Αυτονόητο το αίτημά τους, δίκαιος ο αγώνας τους και επειδή είναι αποκλειστικά νομικής υφής, επιβάλλεται να ξεκαθαρίσει στο περιβάλλον που λύνονται τέτοιου τύπου διαφορές. Όλοι έχουμε βρεθεί σε παρόμοια θέση, όπου μας έπνιγε το δίκαιο κι ο δικηγόρος αποτελούσε το αποκούμπι για να στηρίξουμε την ελπίδα μας για δικαίωση.

Αντίπαλος του Παντελή Καφέ και των λοιπών παθόντων, είναι η ΑΕ που αρνείται να τους πληρώσει. Όχι ο κόσμος της ομάδας που σίγουρα αναγνωρίζει το δίκιο τους.

Για να κρυφτεί η ανεπάρκεια του δικηγόρου όμως, γίνονται αντιπαθείς στον κόσμο της ομάδας τους, που δεν φταίει σε τίποτα. Δουλειά του δικηγόρου είναι να υπερασπίζεται τους πελάτες του και να τους δικαιώνει, όχι να τους καθιστά αποκρουστικούς, χρησιμοποιώντας κωμικά επικοινωνιακά τεχνάσματα, δήθεν πίεσης.