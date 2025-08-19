Τη στιγμή που ο Άρης… τρέχει τις μεταγραφικές του εκκρεμότητες, παράλληλα προχωράει και με την αποσυμφόρηση του ρόστερ.

Οι Θεσσαλονικείς ήρθαν σε συμφωνία με τον Ζαν Ζουλ για την λύση του συμβολαίου του, έναν χρόνο πριν την ολοκλήρωση του.

Ο Καμερουνέζος αποκτήθηκε από τους «κιτρινόμαυρους» το 2023 και αγωνίστηκε σε μόλις 34 ματς, τα περισσότερα εκ των οποίων την πρώτη του χρόνια.

Με την αποχώρηση του Ζουλ αδειάζει ακόμα μια θέση στους μη κοινοτικούς, μετά τον δανεισμό του Αλβάρο Σαμόρα στην πορτογαλική Βιζέου.