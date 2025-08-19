Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο Κιοτάρι της Ρόδου, όταν εντοπίστηκε πολεμικό υλικό σε θαλάσσια περιοχή, μόλις 50 μέτρα από την ακτή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, πρόκειται για βλήμα πυροβολικού που χρονολογείται από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και βρέθηκε σε βάθος τεσσάρων μέτρων.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου έλαβε άμεσα μέτρα, τοποθετώντας σήμανση για την προστασία των λουομένων και των διερχόμενων σκαφών, ενώ ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Η υπηρεσία αναμένεται να προχωρήσει σε ασφαλή απομάκρυνση του ευρήματος τις επόμενες ώρες.