Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης 19 Αυγούστου στην θαλάσσια περιοχή της Πλαζ στην Πάτρα, όπου είχε πάει για το καθιερωμένο του τζόκινγκ, ένας από τους κορυφαίους αθλητές του στίβου που ανέδειξε η Αχαΐα.

Ο 74χρονος Γιώργος Αποστολόπουλος μεσουράνησε τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 και αναδείχθηκε δύο φορές πανελληνιονίκης με την Ολυμπιάδα Πατρών το 1971 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου ανδρών, όπου ήταν 3ος τόσο στα 800 μ., όσο και στα 1.500 μ.

Μετά το τέλος της καριέρας του διετέλεσε προπονητής στην Ολυμπιάδα και ακολούθως μέλος της Τ.Ε. (νυν ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου), αλλά και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Κριτών.