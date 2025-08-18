Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε ως «επιδεικτική και κυνική» μία επίθεση σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χάρκοβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία «δεν πρέπει να ανταμειφθεί» για τον πόλεμο κατά της χώρας του.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ουκρανός ηγέτης αναφέρει ότι η Ρωσία γνωρίζει πως πραγματοποιείται σήμερα μια συνάντηση στην Ουάσιγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου – και ότι επιτίθεται στις περιοχές Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Σούμι και Οδησσό αυτό το πρωί.

«Η ρωσική πολεμική μηχανή συνεχίζει να καταστρέφει ζωές. Ο Πούτιν θα διαπράξει επιδεικτικές δολοφονίες για να διατηρήσει την πίεση στην Ουκρανία και την Ευρώπη, καθώς και για να ταπεινώσει τις διπλωματικές προσπάθειες,» γράφει.

«Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ζητούμε βοήθεια για να μπει ένα τέλος στις δολοφονίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτούνται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ρωσία δεν θα πρέπει να ανταμειφθεί για τη συμμετοχή της σε αυτόν τον πόλεμο».