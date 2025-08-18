Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στην Εγνατία Οδό, μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης, λίγο πριν από τα διόδια του Ιάσμου.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν ένα φορτηγό με δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Από το ένα Ι.Χ. απανθρακώθηκαν τρεις επιβάτες, ενώ σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης ο οδηγός του φορτηγού.

Οι υπόλοιποι επιβάτες μεταφέρθηκαν επίσης με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ωστόσο φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.