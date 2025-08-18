Τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χρυσόστομου Σταμούλη, εξέφρασε με γραπτή της δήλωση η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι ο εκλιπών καθηγητής άφησε σημαντική παρακαταθήκη με το έργο του στην ανώτατη εκπαίδευση, χαρακτηρίζοντας τον ως «εξέχουσα πνευματική προσωπικότητα με διεθνή ακτινοβολία». Ο Χρυσόστομος Σταμούλης περιγράφηκε ως ένας διακεκριμένος θεολόγος, γνωστός για το πάθος του για την αρμονία, στοιχεία που καθόρισαν το έργο και τη διαδρομή του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αγάπη του για τη μουσική, την οποία υπηρέτησε με την ίδια αφοσίωση όπως και την ορθόδοξη θεολογία.

Η συμβολή του Χρυσόστομου Σταμούλη στην ακαδημαϊκή κοινότητα

Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι, ως Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής και ενεργό μέλος διεθνών και εκκλησιαστικών οργάνων, ο Σταμούλης συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση ενός ανοικτού πνεύματος τόσο εντός της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής κοινότητας. Η υπουργός αναφέρθηκε στην ικανότητά του να επηρεάζει σημαντικά την «καλλιέργεια διαλόγου και κατανόησης» λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ διαφορετικών γνωστικών και πολιτισμικών χώρων.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη σχέση του Χρυσόστομου Σταμούλη με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο υπηρέτησε με υψηλό αίσθημα ευθύνης, προωθώντας την επιστημονική εξέλιξη και προσφέροντας ευκαιρίες διεθνούς αναγνώρισης σε νέους Έλληνες επιστήμονες.

Η υπουργός Παιδείας ολοκλήρωσε τη δήλωσή της εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια, τους συνεργάτες, τους συναδέλφους και τους φοιτητές του Χρυσόστομου Σταμούλη, τιμώντας τη μνήμη και το έργο του καθηγητή που διαμόρφωσε το πεδίο της ελληνικής θεολογικής εκπαίδευσης.