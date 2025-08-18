Δημοφιλή
Η Harley-Davidson αλλάζει σελίδα μετά από 122 χρόνια
Η εμβληματική αμερικανική εταιρεία παρουσιάζει τη νέα «Sprint», μια φθηνή και ελαφριά μοτοσυκλέτα κάτω από 6.000 δολάρια, με στόχο να προσελκύσει τους νέους αναβάτες και να αντιστρέψει την πτώση στη ζήτηση.
Rheinmetall: Η έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην Ισπανία φέρνει σύγκρουση με την κυβέρνηση
Η Rheinmetall, ένας από τους ισχυρότερους αμυντικούς ομίλους της Ευρώπης, βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την ισπανική κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι έχει «παγώσει» την παραγωγή της μεγαλύτερης μονάδας πυρομαχικών της στην Ισπανία, στη Μούρθια. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Armin Papperger, η καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη της τελικής άδειας για την επανεκκίνηση της διαδικασίας […]
Δασμοί; Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω!
Τα στοιχεία για τις τιμές εισαγωγών στις ΗΠΑ αποδομούν το αφήγημα του πρώην προέδρου – Ο ρόλος του δολαρίου, της μετακύλισης κόστους και των δημοσιονομικών πιέσεων
Η απεργία που δοκιμάζει την αμερικανική αμυντική αλυσίδα
Πάνω από 3.200 εργαζόμενοι σε Μιζούρι–Ιλινόι σταματούν F-15 και Τ-7A μετά το «όχι» στη 4ετή πρόταση και χωρίς ορίζοντα διαπραγματεύσεων