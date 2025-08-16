Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο θα γίνει στον απόηχο της συνόδου κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Στροφή ΗΠΑ στο ουκρανικό

Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί τη σύνοδο κορυφής Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να απομακρύνεται από τη συμφωνημένη γραμμή με το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους, υιοθετώντας τη ρωσική πρόταση για άμεση ειρηνευτική συμφωνία αντί για εκεχειρία.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η συνάντηση της Αλάσκας σημείωσε «σημαντική πρόοδο», χωρίς ωστόσο να υπάρξει τελική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που ενημερώθηκε για την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ–Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος σκοπεύει να ζητήσει διευκρινίσεις για την πρόταση Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Το Κίεβο δεν κατανοεί γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος εγκατέλειψε αιφνιδίως την απαίτηση να προηγηθεί εκεχειρία των διαπραγματεύσεων και παραμένει ασαφές ποιες εγγυήσεις ασφαλείας μπορεί να προσφέρουν οι εταίροι του ΝΑΤΟ.

Ο Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο X, προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις στην πρώτη γραμμή τις επόμενες ημέρες για να διαμορφώσει ευνοϊκότερες συνθήκες ενόψει συνομιλιών.

«Καταγράφουμε κίνηση και προετοιμασίες ρωσικών δυνάμεων. Φυσικά, θα αντιδράσουμε, αν χρειαστεί, ασύμμετρα», σημείωσε μετά από συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου.

Νωρίτερα, το Μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», των χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη αύριο Κυριακή στις 16:00 ώρα Ελλάδος, ενόψει της επίσκεψης Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Στη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Η ανάρτηση Τραμπ

Μια υπέροχη και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα! Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συνομιλία αργά το βράδυ με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι και διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι θα έρθει στην Ουάσινγκτον, στο Οβάλ Γραφείο, το απόγευμα της Δευτέρας. Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν. Ενδεχομένως, θα σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!.

Η Ουάσινγκτον προσέφερε στο Κίεβο «εγγυήσεις ασφαλείας» παρόμοιες με αυτές του Άρθρου 5 , χωρίς η Ουκρανία να γίνει μέλος της Συμμαχίας

Οι ΗΠΑ προσέφεραν σήμερα στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς το Κίεβο να ενταχθεί επίσημα στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, δήλωσαν μη κατονομαζόμενες πηγές στο Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αναφορά σε αυτή την πρόταση έκανε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Ως μία από τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η αμερικανική πλευρά πρότεινε εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, εκτός ΝΑΤΟ, με την a priori συμφωνία του (Βλαντιμίρ) Πούτιν», ανέφερε μια από τις διπλωματικές πηγές.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η πρόταση αυτή έγινε στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και «επαναλήφθηκε» αργότερα κατά τη συνέχιση αυτής της επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Το ΝΑΤΟ θεωρεί οποιαδήποτε επίθεση που εξαπολύεται εναντίον ενός από τα 32 μέλη του ως επίθεση εναντίον όλων βάσει του Άρθρου 5.

Δύο ακόμη άτομα με γνώση του θέματος τόνισαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία εκτός του ΝΑΤΟ, παρόμοιες με το Άρθρο 5 της Συμμαχίας, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας σήμερα.

Μια από αυτές τις πηγές ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το είδος του ρόλου των ΗΠΑ που θα περιλαμβάνει αυτό, αλλά ότι δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες.

Η Μελόνι σε ανακοίνωσή της τόνισε πως ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη ιταλική πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «εμπνευσμένη από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ». «Το σημείο εκκίνησης της πρότασης είναι ο ορισμός μιας ρήτρας συλλογικής ασφάλειας που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επωφεληθεί από την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έτοιμη να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που δεχθεί ξανά επίθεση».

Ευρωπαίοι ηγέτες: Η Ρωσία «δεν μπορεί να έχει» τη δυνατότητα άσκησης βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ

Η Ρωσία «δεν μπορεί να έχει» τη δυνατότητα άσκησης βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, δήλωσαν σε κοινό τους ανακοινωθέν Ευρωπαίοι ηγέτες, στην επομένη της συνόδου κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτινστην Αλάσκα.

«Εναπόκειται στην Ουκρανία να λάβει αποφάσεις αναφορικά με την επικράτειά της», υπογραμμίζει το κοινό ανακοινωθέν που συνυπογράφουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μεταξύ άλλων.

Επιπρόσθετα επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να διευκολύνουν μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Πούτιν.

«Είμαστε (…) έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους Προέδρους Τραμπ και Ζελένσκι για μια τριμερή σύνοδο κορυφής, με την υποστήριξη της Ευρώπης».

Επίσης δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την υποστήριξη στην Ουκρανία και να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία.