Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια μίλησε με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ μετά τη σύνοδο κορυφής του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Στο μεταξύ προσγειώθηκε πριν από λίγο το Air Force One στην Ουάσιγκτον.

Σημειώνεται ότι Τραμπ και Πούτιν ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους στην Αλάσκα χωρίς να αποκαλύψουν τίποτα για ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, σε ένα κλίμα ωστόσο αυξημένων ενθαρρυντικών δηλώσεων και χειρονομιών αβροφροσύνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική», ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας έκανε λόγο για «εποικοδομητική» συζήτηση, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρξε κανένα φιλτράρισμα των συνομιλιών που είχαν για τρεις ώρες σε στρατιωτική βάση της Αλάσκας.