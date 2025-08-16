Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους σήμερα το πρωί μετά την συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία διήρκεσε μια ώρα και σε αυτήν μετείχαν κι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, όπως και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, προστίθεται στην ανακοίνωση.