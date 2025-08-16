Σε λειτουργία βρίσκεται από τις τελευταίες ημέρες το MyStreet, ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και να διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών στην εποπτεία της χρήσης των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων στις ελληνικές πόλεις. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία δημιουργήθηκε μετά τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, δίνει τη δυνατότητα άμεσης υποβολής καταγγελιών σχετικά με την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραπεζοκαθίσματα σε πεζοδρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους.

Το MyStreet έρχεται να συμπληρώσει τις προσπάθειες διαφάνειας και λογοδοσίας, ακολουθώντας το επιτυχημένο παράδειγμα της εφαρμογής «MyCoast», η οποία συνέβαλε σημαντικά στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές και τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Επιπλέον, μέσω αυτών των εργαλείων ενισχύεται η προστασία του περιβάλλοντος και προωθείται η οργανωμένη αξιοποίηση των δημόσιων χώρων.

Ευρήματα εκτεταμένης παραβατικότητας

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το πρόβλημα της παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων είναι ιδιαίτερα οξύ. Το 50% των καταστημάτων που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε δημόσιους χώρους δεν διαθέτει άδεια από τον οικείο δήμο, ενώ το 27% όσων έχουν άδεια παραβιάζει τους όρους της, καταλαμβάνοντας περισσότερο χώρο από τον επιτρεπόμενο. Οι έλεγχοι που διεξήχθησαν σε 14 δήμους και 476 καταστήματα αποκάλυψαν ότι συνολικά το 77% των επιχειρήσεων δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία. Τα ευρήματα αυτά επισημαίνουν τη διαχρονική ανάγκη για ουσιαστική εποπτεία και άμεση παρέμβαση.

Δυνατότητες και λειτουργίες της πλατφόρμας MyStreet

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν και μπορεί να εγκατασταθεί σε κινητές συσκευές με Android ή iOS, διασφαλίζοντας ευρεία προσβασιμότητα για κάθε πολίτη. Μέσω του διαδραστικού χάρτη, οι χρήστες ενημερώνονται για τα γεωχωρικά δεδομένα παραχωρημένων εκτάσεων ανά δήμο, ενώ έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν παραβάσεις σε σχέση με την επιτρεπόμενη χρήση και να υποβάλλουν καταγγελίες, τόσο ανώνυμα όσο και επώνυμα.

Η χρήση της πλατφόρμας είναι σχεδιασμένη με σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την ανώνυμη καταγγελία, ως επισκέπτες, χωρίς την ανάγκη παροχής προσωπικών στοιχείων, ή να ταυτοποιηθούν μέσω των διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι, η εφαρμογή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ανάγκης για εχεμύθεια ή πλήρη διαφάνεια από μέρους των πολιτών.

Οι διαχειριστές των καταγγελιών έχουν πρόσβαση μόνο στα στοιχεία των επώνυμων αναφορών, διασφαλίζοντας την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφάνεια στη διαχείριση. Ο κάθε χρήστης ενημερώνεται για το ιστορικό των αιτημάτων του, τον αριθμό και την ημερομηνία υποβολής, τα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε, καθώς και για την τοποθεσία και τον λόγο της καταγγελίας.

Μέτρα για αποφυγή καταχρήσεων και διασφάλιση αποτελεσματικότητας

Για την αποτροπή καταχρήσεων και την ενίσχυση της αξιοπιστίας, η πλατφόρμα περιορίζει την αποστολή μίας καταγγελίας ανά ημέρα και ανά συσκευή για κάθε παράβαση. Οι πολίτες μπορούν να πραγματοποιούν καταγγελίες απευθείας από τον χώρο όπου διαπιστώνουν την παρανομία, ενισχύοντας την άμεση παρέμβαση σε πραγματικό χρόνο. Οι καταγγελίες καταχωρούνται στο Ενιαίο Μητρώο Κοινόχρηστων Χώρων και κατηγοριοποιούνται βάσει σημείου, σοβαρότητας, πληρότητας στοιχείων, καθώς και του αν είναι επώνυμες ή ανώνυμες.

Η τεχνική υποδομή του MyStreet διασφαλίζει διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων, ασφαλή αυθεντικοποίηση και επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει τον γενικό ρόλο υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων, ενώ οι δήμοι διαχειρίζονται με υπευθυνότητα κατά τόπους τις καταγγελίες και την τήρηση των διαδικασιών.

Εν κατακλείδι, η πλατφόρμα MyStreet αναμένεται να καταστήσει πιο προσβάσιμη και δημοκρατική τη διαδικασία εποπτείας των δημοσίων χώρων, εξισορροπώντας τα δικαιώματα επιχειρήσεων και πολιτών και συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη και αρμονική αστική διαβίωση.

Γιάννης Χατζηδοπαυλάκης

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ