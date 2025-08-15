Συνελήφθη χθες σε περιοχή της Ηλείας, από αστυνομικούς της Μικτής Περιπολίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά από καταγγελία για διάρρηξη σε οικία και κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον κατηγορούμενο επ’ αυτοφώρω, την ώρα που βρισκόταν εντός του σπιτιού. Από την οικία είχε αφαιρέσει κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ και 920 δολάρια ΗΠΑ.

Τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος δράστης είχε διαπράξει νωρίτερα την ίδια ημέρα ακόμη δύο διαρρήξεις σε οικίες της ίδιας περιοχής, αφαιρώντας το ποσό των 220 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

Τέλος την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ενώ κατασχέθηκε και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας, που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη των κλοπών.