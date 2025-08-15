Ένας σπάνιος εντεροϊός ήταν η αιτία της παράλυσης που υπέστη η 14χρονη από την Κεφαλονιά, η οποία νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων της Πάτρας τις τελευταίες ημέρες.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων Ανδρέας Ηλιάδης, ο ιός προκάλεσε μια αιφνίδια μυϊκή αδυναμία στο κορίτσι, εξαιτίας μιας αντίδρασης του ανοσοποιητικού της συστήματος που επιτέθηκε στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Το σύνδρομο αυτό είναι σπάνιο, με συχνότητα εμφάνισης που κυμαίνεται από 0,81 έως 1,91 περιστατικά ανά 100.000 άτομα ετησίως.

Τέλος η 14χρονη αποσωληνώθηκε χθες και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ, συνεχίζοντας τη θεραπεία και την αποκατάστασή της.