Στη σύλληψη ενός άνδρα, διοικητικού στελέχους επιχείρησης στην Αχαΐα, προχώρησε η Αστυνομία από καταγγελία εργαζόμενης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Όπως κατήγγειλε η νεαρή, ο κατηγορούμενος ως διοικητικό στέλεχος της επιχείρησης προχώρησε σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος της στον εργασιακό χώρο. Το περιστατικό σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη 12 Αυγούστου, με τον άνδρα να συλλαμβάνεται μετά από καταγγελία της νεαρής γυναίκας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε εργασιακό χώρο.

